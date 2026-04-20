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जमीन पर नहीं हवा में झूल रहे पुल के पिलर, आते-जाते डरते हैं लोग

मुंगेर: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गृह जिले मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाली और चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां दो दर्जन से अधिक गांवो को जोड़ने वाले एक पुल के दो पिलर हवा में झूलते नजर आ रहे हैं. इसको लेकर ग्रामीणों में भय का मौहाल साफ देखा जा रहा है. लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पुल को पार करते हैं. वहीं इस पुल की जगह नए पुल के निर्माण को हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ है.

खतरनाक है पुल की हालत: फिलहाल लोगों को इसी जर्जर पुल का सहारा है. इस पुल की हालत ऐसी है कि यह पुल कभी भी गिर सकता है,लेकिन इसके बावजूद हर दिन हजारों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल से गुजर रहे हैं. यह मामला बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गृह जिला मुंगेर और उनके विधानसभा क्षेत्र तारापुर का है. पुल का इस्तेमाल करने वाले लोग जल्द से जल्द इसे दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं.

हवा में झूल रहे पुल के दो पिलर (ETV Bharat)

पुल के नीचे खौफनाक मंजर: मुंगेर जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर एक तरफ टेटिया बंबर प्रखंड के कटियारी पंचायत में स्थित महाने नदी और दूसरी तरफ संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र के पतघाघर गांव को जोड़ने वाला यह पुल इन दिनों बड़ी दुर्घटनाओं का संकेत दे रहा है. आठ पिलरों पर खड़े इस पुल के दो पिलर हवा में झूल रहे हैं. ऐसे में ग्रामीणों के बीच भय का माहौल बना हुआ है.

सीएम सम्राट चौधरी को है पुल की जानकारी: ग्रामीण सुमन कुमार झा कहते हैं कि अगर यह पुल टूट जाता है तो लगभग 5 लाख की आबादी प्रभावित होगी. साथ ही 10-12 किलोमीटर की दूरी तय कर इस पार से उस पार जाना आना पड़ेगा. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस पुल को लेकर पूर्व में चिंता व्यक्त किए थे.अब स्थानीय विधायक सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं. उनके संज्ञान में भी इस पुल की जानकारी दी गई है.अब देखना है कि कबतक इस क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण किया जाता हैं.

"पुल काफी पुराना और जर्जर हो चुका है. पिछले कई महीनों से इसकी स्थिति खराब बनी हुई है.कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है."- सुमन कुमार झा, ग्रामीण

महाने नदी पर स्थित पुल (ETV Bharat)

हवा में लटके 8 में से 2 पिलर: ऊपर से देखने पर पुल की सड़क पूरी तरह सही-सलामत नजर आती है, लेकिन नीचे का दृश्य बेहद डरावना है. 8 पिलरों में से पुल के दो पिलरों के नीचे की मिट्टी और बालू नदी के तेज बहाव में बह चुकी है, जिससे पिलर का बड़ा हिस्सा हवा में लटका हुआ है.स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि पूरे पुल का भार अब इन कमजोर पिलरों पर टिका हुआ है.

हो चुके हैं कई हादसे: ग्रामीण सुखदेव यादव बताते हैं कि पुल की स्थिति बहुत खराब है. गाड़ियां सीधे नदी में उतर जाती हैं. बड़ा हादसा होता रहता है. सरकार खुद यहां आकर देखें, इस पुल की स्थिति कितनी जर्जर है. हमलोगों के कहने से कोई नहीं मानेगा. हमलोग यही चाहते हैं कि यह पुल कल बने सो आज बन जाए. अब तो हमारे यहां का मुख्यमंत्री बन गया है.

"पुल की स्थिति बहुत ही खराब है. पुल की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है. पुल का दो पिलर (पाया) साफ दिख रहा है कि हवा में झूल रहा है. पुल को बने लगभग 30 साल हो चुके हैं. इस बीच आजतक इस पुल का कोई मेंटेनेन्स नहीं किया गया."- सुखदेव यादव, ग्रामीण

दो दर्जन गांवों की लाइफलाइन: स्थानीय लोग,पुल से गुजरने वाले दो पहिया,तीन पहिया,चार पहिया वाहन सहित अन्य वाहन चालको का कहना है कि अगर जल्द से जल्द इस पुल की मरम्मत नहीं की गई तो पुल किसी भी समय ध्वस्त हो सकता है. यह पुल पतघाघर गांव और जमुआ गांव को जाने वाली एक बड़ी आबादी को मुख्य मार्ग से जोड़ता है और करीब दो दर्जन से अधिक गांवों की जीवनरेखा बना हुआ है.

खतरनाक है पुल की हालत (ETV Bharat)

"बरसात और बाढ़ के समय हमलोगों सबसे ज्यादा डर रहता है क्योंकि बाढ़ के समय पानी पुल के ऊपर से बहने लगता है, जिस कारण पुल की सड़क का पता नहीं चल पाता है. वहीं इस पुल पर कोई रेलिंग नहीं होने के कारण दर्ज़नों दुर्घटनाएं घट चुकी हैं,जिसमे कइयों की जान तक चली गई है."- सुरेन यादव,स्थानीय निवासी

इन गांवों पर पड़ेगा असर : क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी रोजाना सैकड़ों वाहन और हजारों लोग इस पुल से गुजरते हैं.अगर यह पुल टूटता है तो पतघाघर, खपड़ा, पौड़िया, सुपोल, जमुआ, गोनय, सराय, चांदपुर, झुंझुनिया सहित दर्जनों गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट जाएगा. ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुल ध्वस्त हुआ तो हमलोगों को 10 से 15 किलोमीटर घूमकर जाना आना पड़ेगा.