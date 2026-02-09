डूंगरपुर: एनएच 48 पर मुंबई के दो फोटोग्राफर्स को बनाया बंधक, चाकू, तलवार एवं पत्थरों से हमले में ड्राइवर घायल
इवेंट के बाद फोटोग्राफर कार से अहमदाबाद एयरपोर्ट जा रहे थे कि रास्ते में वाहन का फ्यूल खत्म हो गया.तभी आए बदमाशों ने की लूटपाट.
Published : February 9, 2026 at 4:41 PM IST
डूंगरपुर: जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर बरोठी के पास कार सवार मुंबई के 2 फोटोग्राफर को बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात सामने हुई. चाकू, तलवार ओर पत्थरों से हमला किया गया. इसमें कार का ड्राइवर घायल हो गया. दो बाइक पर आए 6 बदमाश 20 हजार नकदी, कार एवं फोटोग्राफर के कैमरे लूट ले गए. पुलिस अब लुटेरों की तलाश कर रही है.
डूंगरपुर डीएसपी तपेंद्र कुमार ने बताया कि अमरसिंह सिसोदिया निवासी रानावाड़ा (उदयपुर) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह एक कंपनी का कार ड्राइवर है. मुंबई के फोटोग्राफर किरण पंवार निवासी पुणे एवं मुंबई निवासी अमय कुमार उदयपुर में एक इवेंट में फोटोग्राफी करने आए थे. रविवार रात करीब 11.30 बजे दोनों फोटोग्राफर कार से अहमदाबाद एयरपोर्ट जा रहे थे कि रात करीब 2 बजे बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में बरोठी के पास कार का फ्यूल खत्म हो गया. ड्राइवर कार हाईवे किनारे पार्क करने के बाद पंप पर पेट्रोल लेने गया. दोनों फोटोग्राफर कार में बैठे रहे. इसी दौरान एक बाइक पर 3 नकाबपोश बदमाश आए और मारपीट की. चाकू एवं तलवार दिखाकर डराया-धमकाया और पैसे मांगे. मना करने पर मारपीट की एवं बंधक की तरह कार के बाहर नीचे बैठा दिया. दोनों से मारपीट कर कार का तलाशी ली. बैग से 20 हजार रुपए लूट लिए.
डीएसपी तपेंद्र ने बताया कि बैग से लैपटॉप एवं कैमरे निकाल लिए. बदमाशों ने अमय कुमार की हाथ घड़ी भी उतार ली. इस बीच ड्राइवर अमरसिंह आ गया. बदमाशों ने उससे भी मारपीट की. अमरसिंह के विरोध करने पर उसे तलवार से मारने की कोशिश की. अमरसिंह तलवार के हमले से बच गया, लेकिन सिर पर बदमाशों ने पत्थर मार दिया. इससे वह लहूलुहान हो गया. उसी दौरान छुपकर बैठे बदमाशों के 3 साथी भी बाइक लेकर आ गए. सभी ने मारपीट की. इसके बाद कार में पेट्रोल डालकर कार लूटकर फरार हो गए. कार में मुंबई के दोनों फोटोग्राफर के महंगे ब्रांड के कैमरे के साथ ही नकदी भी लूट ली. बदमाशों ने पथराव भी किया. इससे उन्हें चोट आई. पुलिस की गश्त टीम मौके पर पहुंची, लेकिन लुटेरे पथराव करते हुए कार लेकर फरार हो गए. पुलिस अब बदमाशों को तलाश कर रहर है.
