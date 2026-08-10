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जयपुर में सांवलिया सेठ के नाम से पीजी अच्छा चल निकला तो भगवान को चढ़ाया 112 ग्राम चांदी का छत्र

व्यावसाय अच्छा चल निकलने पर जयपुर के दो युवाओं ने चढ़ाया छत्र.

Devotees offering a silver canopy at the Shri Sanwaliyaji Temple
श्रीसांवलियाजी मंदिर में चांदी का छत्र चढ़ाते श्रद्धालु (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 5:00 PM IST

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चित्तौड़गढ़: आस्था और विश्वास की एक और मिसाल सांवलियाजी धाम पर देखने को मिली. जयपुर में सांवलिया सेठ के नाम से शुरू किए गए Paying Guest (PG HOSTEL) अच्छा चलने पर श्रद्धालुओं ने भगवान को 112 ग्राम चांदी का छत्र भेंट किया. श्रद्धालुओं चांदी का छत्र लेकर सोमवार को सांवलियाजी पहुंचा. मंदिर प्रशासन की ओर से प्रसाद भेंट कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया.

नागौर जिले के जैतारण निवासी दिलीप चौधरी और नावा निवासी अनिल कुमार ने बताया कि करीब तीन माह पहले जयपुर में श्री सांवलिया सेठ के नाम से पीजी शुरू किया था. उससे पहले भगवान सांवलिया सेठ से मनोकामना मांगी थी कि उनका पहला व्यवसाय अच्छा चले. तीन माह में ही पीजी अच्छा चलने लगा. इसमें करीब 40 बच्चों का प्रवेश हो गया. मनोकामना पूरी होने पर दोनों साथी भगवान का आभार जताने सांवलियाजी पहुंचे.

पढ़ें:भोजनशाला में काम करने वाला युवक बना कारोबारी, सांवलिया सेठ को चढ़ाया चांदी का सोलर पैनल

दिलीप चौधरी और अनिल कुमार जयपुर से सांवलियाजी पहुंचे और भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन किए. इसके बाद भेंट कक्ष में जाकर भगवान को 112 ग्राम का चांदी का छत्र भेंट किया. यह छत्र जयपुर में ही बनवाया गया था. राजभोग आरती के समय भेंट चांदी के छत्र को मंदिर प्रशासन ने स्वीकार किया. मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं का सांवलियाजी का प्रसाद भेंट कर स्वागत भी किया गया. छत्र का वजन करवा रसीद दी. दिलीप ने बताया कि उन्होंने और अनिल ने हाल ही में नर्सिंग कोर्स किया है. वे पिछले कुछ वर्षों से भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन को आते रहे हैं. सांवलियाजी धाम पर श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने पर अक्सर भगवान को भेंट चढ़ाते हैं.

पढ़ें: Chittorgarh Mandir : जयपुर के श्रद्धालु परिवार ने सांवलिया सेठ को भेंट की सोने से बनी बांसुरी

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PAYING GUEST ACCOMMODATION
OFFERINGS TO SANWALIA SETH
चढ़ाया 112 ग्राम चांदी का छत्र
SILVER CHHATRA FOR SANWALIA SETH
FAITH IN SHRI SANWALIYAJI TEMPLE

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