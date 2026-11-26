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रामगढ़ के चितरपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, हाइवा और टाटा मैजिक की भीषण भिड़त

हादसे में दो लोगों की मौत ( ETV BHARAT )

रामगढ़: जिले के चितरपुर स्थित काली चौक के पास गुरुवार तड़के भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए. हादसा अहले सुबह उस वक्त हुआ, जब गोला की ओर से रामगढ़ जा रही सवारियों से भरी टाटा मैजिक और सामने से आ रहे हाइवा के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि टाटा मैजिक में सवार सभी 6 लोग इसकी चपेट में आ गए.

ग्रामीणों ने शुरू किया बचाव कार्य