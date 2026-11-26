रामगढ़ के चितरपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, हाइवा और टाटा मैजिक की भीषण भिड़त
रामगढ़ में काली चौक के पास गुरुवार तड़के भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए
Published : November 26, 2026 at 10:03 AM IST
रामगढ़: जिले के चितरपुर स्थित काली चौक के पास गुरुवार तड़के भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए. हादसा अहले सुबह उस वक्त हुआ, जब गोला की ओर से रामगढ़ जा रही सवारियों से भरी टाटा मैजिक और सामने से आ रहे हाइवा के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि टाटा मैजिक में सवार सभी 6 लोग इसकी चपेट में आ गए.
ग्रामीणों ने शुरू किया बचाव कार्य
हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस के पहुंचने से पहले ही राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला और तत्काल इलाज के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भेजा.
दुर्घटनाग्रस्त हाइवा जब्त
घायलों में दो की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही थी. अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया. वहीं, चार घायलों का इलाज जारी है. इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे की सूचना मिलते ही पेट्रोलिंग पुलिस और रजरप्पा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त हाइवा को जब्त कर लिया है. मृतकों के गोला निवासी होने की बात सामने आई है.
घायलों का अस्पताल में इलाज शुरू
रजरप्पा थाना प्रभारी कृष्णा कुमार ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और टाटा मैजिक में सवार सभी लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया. दो लोगों की हालत गंभीर थी, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल चार घायलों का इलाज चल रहा है.
फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. इस दुर्घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है.
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