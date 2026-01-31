ETV Bharat / state

गाजियाबाद: खाना लेने के विवाद में दो दोस्तों की निर्मम हत्या, आरोपी फरार

गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन इलाके में देर रात ढाबे पर मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. खोड़ा थाना क्षेत्र के कागज मार्केट इलाके में स्थित वैष्णो ढाबे पर खाना लेने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई थी. कुछ देर में ही कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई. ढाबे से पहले खाना लेने को लेकर विवाद इतना बढ़ा की कुछ लोगों ने दो दोस्तों पर चाचू और पत्थर से हमला कर दिया. दोनों दोस्तों की हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गए. देर रात हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है.



स्थानीय लोगों के मुताबिक ढाबे पर पहले खाना लेने को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हुआ. इसी बीच कुछ लोगों ने सत्यम और श्रीपाल पर चाकू और पत्थर से हमला किया. श्रीपाल और सत्यम बुरी तरह से घायल हो गए. आसपास मौजूद लोगों ने मामले की पुलिस को सूचना दी. ढाबे पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने दोनों युवकों को मृत कोशिश कर दिया.





मौके से फरार बदमाश