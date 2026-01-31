ETV Bharat / state

गाजियाबाद: खाना लेने के विवाद में दो दोस्तों की निर्मम हत्या, आरोपी फरार

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें लगाई गई है. आरोपियों की पहचान करने के लिए आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं.

गाजियाबाद में दो लोगों की मौत
गाजियाबाद में दो लोगों की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 31, 2026 at 9:15 AM IST

गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन इलाके में देर रात ढाबे पर मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. खोड़ा थाना क्षेत्र के कागज मार्केट इलाके में स्थित वैष्णो ढाबे पर खाना लेने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई थी. कुछ देर में ही कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई. ढाबे से पहले खाना लेने को लेकर विवाद इतना बढ़ा की कुछ लोगों ने दो दोस्तों पर चाचू और पत्थर से हमला कर दिया. दोनों दोस्तों की हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गए. देर रात हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक ढाबे पर पहले खाना लेने को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हुआ. इसी बीच कुछ लोगों ने सत्यम और श्रीपाल पर चाकू और पत्थर से हमला किया. श्रीपाल और सत्यम बुरी तरह से घायल हो गए. आसपास मौजूद लोगों ने मामले की पुलिस को सूचना दी. ढाबे पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने दोनों युवकों को मृत कोशिश कर दिया.



मौके से फरार बदमाश

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घटना स्थल से फरार हो गए. बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के लोगों ने शराब पी रखी थी. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें लगाई गई है. आरोपियों की पहचान करने के लिए आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं.

"30 जनवरी 2026 को समय करीब रात्रि 10 बजे डायल 112 के माध्यम से थाना खोडा पर कुछ युवको मे विवाद और मारपीट होने के सम्बन्ध मे सूचना प्राप्त हुई. स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर जानकारी की गई. कुल तीन व्यक्ति घायल थे. जिनको अस्पताल मे शिफ्ट किया गया था. जिनमे से दो व्यक्तियों की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है तथा एक अन्य घायल व्यक्ति खतरे से बाहर है. मृतक के परिजनो को सूचना दे दी गई है तथा उनसे तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है. घटनास्थल के निरीक्षण के आधार पर कुछ संदिग्ध लोगो को चिन्हित कर पूछताछ हेतु हिरासत मे लिया गया है. अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है." - निमिष पाटील, पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिण्डन

