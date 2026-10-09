बिहार में भीषण हादसा, सांप काटे युवक को जगाने बैठे 5 लोगों को बोलेरो ने रौंदा, दो की मौत
समस्तीपुर में सांप काटे युवक को जगाने के लिए सड़क किनारे बैठे लोगों को अनियंत्रित बोलेरो ने रौंदा, दो चचेरे भाइयों की मौत. रिपोर्ट-अमित कुमार
Published : October 9, 2026 at 3:22 PM IST
समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में बड़ा हादसा हुआ. मोहनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे-122 के किनारे गुरुवार की रात अनियंत्रित बोलेरो ने सड़क किनारे बैठे 5 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान नरेश ठाकुर के 32 वर्षीय पुत्र विकास ठाकुर और खोभारी ठाकुर के 40 वर्षीय पुत्र पप्पू ठाकुर के रूप में हुई है.
सर्पदंश पीड़ितों के साथ रतजग्गा कर रहे थे लोग
घटना के बारे में परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार पटोरी डीएसपी बीके मेधावी ने बताया कि, मोहनपुर के रहने वाले विकास ठाकुर के पुत्र मनीष को गुरुवार की शाम एक जहरीले सांप ने डस लिया था. सांप डसने के बाद परिजनों ने स्थानीय स्तर पर उसका इलाज और झाड़फूंक करवाया था. इसके बाद ओझा या स्थानीय लोगों द्वारा मनीष को रातभर न सोने देने की हिदायत दी गई थी.
सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंदा
इसी अंधविश्वास और हिदायत के कारण गांव के कई युवक पीड़ित मनीष को जगाए रखने के मकसद से सड़क किनारे बैठे थे. तभी अंधेरे में बेहद तेज गति से आ रही एक अनियंत्रित बोलेरो ने वहां बैठे सभी लोगों को रौंद दिया. इस घटना में दो लोगों की मौत हो गयी है. "
"दोनों मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. घायलों का इलाज कराया जा रहा है. ये सभी लोग सड़क किनारे बैठे थे, इसी दौरान हादसा हो गया." - बीके मेधावी, डीएसपी, पटोरी समस्तीपुर
सर्पदंश से पीड़ित का हाथ टूटा
इस घटना में सर्पदंश से पीड़ित शख्स सहित तीन अन्य लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सर्पदंश से पीड़ित मनीष का हाथ टूट गया है. वहीं पड़ोस के ही दो अन्य युवक इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है.
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