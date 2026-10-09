ETV Bharat / state

बिहार में भीषण हादसा, सांप काटे युवक को जगाने बैठे 5 लोगों को बोलेरो ने रौंदा, दो की मौत

समस्तीपुर में सड़क हादसा ( ETV Bharat )

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में बड़ा हादसा हुआ. मोहनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे-122 के किनारे गुरुवार की रात अनियंत्रित बोलेरो ने सड़क किनारे बैठे 5 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान नरेश ठाकुर के 32 वर्षीय पुत्र विकास ठाकुर और खोभारी ठाकुर के 40 वर्षीय पुत्र पप्पू ठाकुर के रूप में हुई है.

सर्पदंश पीड़ितों के साथ रतजग्गा कर रहे थे लोग