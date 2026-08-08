पलामू हत्याकांड: दो दोस्तों ने की तीसरे दोस्त की हत्या, मछली पकड़ने के दौरान डैम में दे दिया था धक्का
पलामू पुलिस ने धर्मेंद्र राम हत्याकांड का खुलासा कर लिया है. मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है.
Published : August 8, 2026 at 2:24 PM IST
पलामू: जिले के छत्तरपुर में धर्मेंद्र राम हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा किया है. दो दोस्तों ने मिलकर तीसरे दोस्त को डैम में धक्का दे दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
दरअसल, पलामू के छत्तरपुर थाना क्षेत्र के देवगन डैम से 31 जुलाई को धर्मेंद्र राम नामक युवक का शव बरामद हुआ था. परिजनों ने पूरे मामले में हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. पुलिस ने धर्मेंद्र राम हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसके दोस्त अशोक पासवान और सुदेश भुईयां को गिरफ्तार किया है. दोनों देवगन गांव के रहने वाले हैं.
छत्तरपुर एसडीपीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि घटना के दिन धर्मेद्र राम, अशोक पासवान और सुदेश राम मछली मारने के लिए देवगन डैम गए थे. जाल लगाने के बाद अशोक और सुदेश का धर्मेंद्र के साथ मछली बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था. इसी विवाद में अशोक और सुदेश ने मिलकर धर्मेंद्र को डैम में धक्का दे दिया था.
एसडीपीओ ने बताया कि धक्का देने के बाद दोनों वापस डैम में लौटे थे, लेकिन उन्हें धर्मेंद्र नहीं मिला. हालांकि कुछ देर बाद अशोक पासवान को धर्मेंद्र राम मिल गया और फिर उसे बाहर निकाला. तब तक धर्मेंद्र राम की मौत हो चुकी थी. इसके बाद दोनों शव को मौके पर छोड़कर भाग गए. एसडीपीओ ने बताया कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. छापेमारी में एसडीपीओ प्रशांत कुमार, छत्तरपुर थाना प्रभारी सौरव चौबे, सब इंस्पेक्टर धनजय कुमार समेत कई अधिकारी शामिल थे.
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