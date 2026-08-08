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पलामू हत्याकांड: दो दोस्तों ने की तीसरे दोस्त की हत्या, मछली पकड़ने के दौरान डैम में दे दिया था धक्का

पलामू: जिले के छत्तरपुर में धर्मेंद्र राम हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा किया है. दो दोस्तों ने मिलकर तीसरे दोस्त को डैम में धक्का दे दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

दरअसल, पलामू के छत्तरपुर थाना क्षेत्र के देवगन डैम से 31 जुलाई को धर्मेंद्र राम नामक युवक का शव बरामद हुआ था. परिजनों ने पूरे मामले में हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. पुलिस ने धर्मेंद्र राम हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसके दोस्त अशोक पासवान और सुदेश भुईयां को गिरफ्तार किया है. दोनों देवगन गांव के रहने वाले हैं.

एसडीपीओ का बयान (ETV BHARAT)

छत्तरपुर एसडीपीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि घटना के दिन धर्मेद्र राम, अशोक पासवान और सुदेश राम मछली मारने के लिए देवगन डैम गए थे. जाल लगाने के बाद अशोक और सुदेश का धर्मेंद्र के साथ मछली बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था. इसी विवाद में अशोक और सुदेश ने मिलकर धर्मेंद्र को डैम में धक्का दे दिया था.