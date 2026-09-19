ETV Bharat / state

कोटा : घर में अचानक लगी आग, महिला व जेठ गंभीर रूप से झुलसे, तीन स्कूटर खाक

आग पार्किंग एरिया से शुरू हुई और पहली मंजिल तक पहुंची. घर में कुछ गत्ते के कर्टन रखे थे. इससे आग तेजी से फैली.

Scooters burnt by fire
आग से जले स्कूटर (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2026 at 2:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: शहर के महावीर नगर प्रथम इलाके में शनिवार तड़के दो मंजिला मकान में आग लग गई. इसमें महिला और उसका जेठ गंभीर रूप से झुलस गए. दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. आग लगने की वजह अभी पता नहीं लग सकी है.

नगर निगम के अग्निशमन अनुभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि शनिवार अल सुबह महावीर नगर प्रथम के एक मकान में आग लगने की सूचना मिली. इस पर टीम को रवाना किया. टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. घर में अन्य परिजन और बच्चे भी फंसे थे, जिन्हें रेस्क्यू किया. मौके पर एक महिला एवं पुरुष झुलस गए. इन्हें अस्पताल पहुंचाया. आग पार्किंग एरिया से शुरू हुई और पहली मंजिल तक पहुंची. घर में कुछ गत्ते के कर्टन रखे थे. इससे आग तेजी से फैली.

पढ़ें:कोटा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, टला बड़ा हादसा

रखे थे तीन सिलेंडर: अग्निशमन वाहन के चालक राजकुमार शर्मा, फायरमैन रोहित मीणा, हरिओम और महेश ने लोगों को बचाया और आग बुझाई. मौके पर पुलिस भी पहुंची. पार्किंग एरिया में तीन सिलेंडर रखे थे, लेकिन गनीमत रही कि उन्होंने आग नहीं पकड़ी. समय से आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था.

Three cylinders escaped the fire; otherwise, a major accident would have occurred.
तीन सिलेंडर आग से बच गए, वरना होता बड़ा हादसा (ETV Bharat Kota)

मकान में थे 12 लोग: मकान में दो भाई हरीश और पवन का परिवार रहता है. दोनों अलग-अलग फ्लोर पर रहते हैं. दोनों के परिवार में पांच-पांच सदस्य हैं. उनकी मां और एक छोटा भाई भी इसी मकान में नीचे रहते हैं. ऐसे में इस मकान में 12 लोग मौजूद थे. हरीश की पत्नी दीपिका ने बताया कि घटना के समय सभी लोग गहरी नींद में थे. आग कैसे लगी है, यह पता नहीं लगा?. तेज धमाके होने से उनकी नींद खुली. किसी वायरिंग या स्कूटर से ही आग लगना सामने आ रहा है. उनके घर की पार्किंग में खड़े हुए तीन स्कूटर भी जल गए.

पढ़ें:भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी

आईसीयू में एडमिट: दीपिका का कहना है कि उनका परिवार पहली मंजिल पर रहता है, जबकि देवर पवन का परिवार नीचे की मंजिल पर रहता है. घटना के दौरान उनके पति हरीश ऊपर से नीचे जा रहे थे, जबकि देवरानी साधना नीचे से ऊपर आ रही थी. दोनों आग बुझाने के प्रयास कर रहे थे कि कपड़ों ने आग पकड़ ली. जब तक आग बुझाई, बुरी तरह से झुलस गए. तत्काल झालावाड़ रोड स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां दोनों आईसीयू में भर्ती है.

पढ़ें:जयपुर के पुरोहित जी का कटला में लगी भीषण आग, कई दुकानों का सामान जलकर राख

TAGGED:

FIRE AT HOUSE IN KOTA
FIRE IN TWO STORY HOUSE
THREE SCOOTERS GUTTED BY FIRE
TWO PEOPLE SCORCHED IN FIRE IN KOTA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.