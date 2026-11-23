मुजफ्फरनगर में डबल मर्डर से सनसनी; दादूपुर गांव में पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या
मामले के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार पुलिस टीमों का गठन किया है. जांच जारी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 7:28 AM IST
मुजफ्फरनगर: जिले के पुरकाजी थाना क्षेत्र स्थित दादूपुर गांव दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों का हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है. पुलिस अधीक्षक, फील्ड यूनिट और स्थानीय थाने की पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया कि दोनों की पहचान मुख्तियार (60) और उनके बेटे सुखजिंदर (34) के रूप में हुई है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पीड़ितों के वोटर आईडी, बिजली कनेक्शन उत्तराखंड के मिले हैं.
यह बॉर्डर से सटा गांव है. राजस्व टीम इसकी पड़ताल करेगी, लेकिन फिलहाल हमारी 4 टीमें मामले की जांच कर रही हैं. राजस्व टीम की जांच के बाद ज्यूरीडिक्शन अन्य जिले का मिला तो उस हिसाब से कार्रवाई होगी.
एसएसपी ने बताया कि 22 नवंबर को डायल 112 के माध्यम से थाना पुरकाजी पुलिस को ग्राम दादूपुर में कुछ लोगों द्वारा फायरिंग किए जाने की सूचना मिली. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल दोनों व्यक्तियों को अस्पताल भिजवाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.
प्रारंभिक जांच-पड़ताल में पुरानी रंजिश को वारदात की वजह माना जा रहा है. जिन पर आरोप है, उनके भाई की हत्या मामले में पीड़ित पक्ष के लोग जमानत पर थे. संभवत: इसी बदले की कार्रवाई में यह वारदात की गई है.
पुलिस परिजनों से तहरीर प्राप्त कर जांच कर रही है. मामले के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार पुलिस टीमों का गठन किया है. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.
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