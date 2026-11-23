ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में डबल मर्डर से सनसनी; दादूपुर गांव में पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या

मुजफ्फरनगर में डबल मर्डर से सनसनी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: जिले के पुरकाजी थाना क्षेत्र स्थित दादूपुर गांव दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों का हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है. पुलिस अधीक्षक, फील्ड यूनिट और स्थानीय थाने की पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया कि दोनों की पहचान मुख्तियार (60) और उनके बेटे सुखजिंदर (34) के रूप में हुई है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पीड़ितों के वोटर आईडी, बिजली कनेक्शन उत्तराखंड के मिले हैं.