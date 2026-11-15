संतकबीरनगर में डबल मर्डर; खेत बुवाई को लेकर हुआ था विवाद, थाना प्रभारी समेत पांच पुलिसकर्मी निलंबित
पुलिस अधीक्षक संदीप मीणा ने बताया कि परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 8:14 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 9:05 PM IST
संतकबीरनगर : जनपद के मेंहदावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जमोहरा गांव में रविवार को खेत की बुवाई को लेकर उपजा विवाद एक भीषण खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया. इस खूनी हमले में ताबड़तोड़ गोलियों की तड़तड़ाहट और लाठी-डंडों के इस्तेमाल से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. हमले में दो लोगों की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
दोहरे हत्याकांड की इस सनसनीखेज वारदात के बाद से पूरे गांव में मातम और भारी तनाव का माहौल है. इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र संजीव त्यागी के आदेश पर थाना प्रभारी समेत पांच पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है.
पुलिस अधीक्षक संदीप मीणा ने बताया कि संत कबीर नगर के मेहदावल थाना क्षेत्र स्थित ग्राम जमौरा में 15 नवंबर 2026 को दिन में करीब 2:30 बजे एक खूनी संघर्ष की घटना सामने आई, जिसमें प्रहलाद यादव, रामकेश यादव, घनश्याम यादव और सहस राम यादव अपने खेत पर जुताई का कार्य कर रहे थे.
उन्होंने बताया कि इसी दौरान दूसरे पक्ष के मुरलीधर यादव, अजय यादव, आकाश यादव, सुग्रीव यादव, सुनील यादव, राजेश यादव और राकेश यादव ने एक सुनियोजित योजना के तहत खेत पर पहुंचकर लाठी-डंडों और फायरिंग के साथ जानलेवा हमला कर दिया. इस हिंसक वारदात में कुल चार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें तीन लोगों को गोली लगी.
उन्होंने बताया कि घायलों को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान प्रहलाद यादव और रामकेश यादव की मृत्यु हो गई. वहीं, गोली लगने से घायल घनश्याम यादव और सिर में गंभीर चोट लगने से घायल सहस राम यादव की नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां दोनों का इलाज जारी है.
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी (SOG), सर्विलांस और स्थानीय थाने की पुलिस टीमों का गठन कर संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है और शीघ्र ही सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि पीड़ित परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है. फिलहाल घटनास्थल पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है तथा जिलाधिकारी स्वयं पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर उपस्थित रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.
इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र संजीव त्यागी के आदेश पर थाना प्रभारी समेत पांच पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है. जिसमें राकेश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल, ओमप्रकाश यादव निरीक्षक अपराध, थाना मेंहदावल योगेश राय उपनिरीक्षक, हल्का प्रभारी मुख्य आरक्षी मुरली मनोहर शामिल है.
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