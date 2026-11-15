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​संतकबीरनगर में डबल मर्डर; खेत बुवाई को लेकर हुआ था विवाद, थाना प्रभारी समेत पांच पुलिसकर्मी निलंबित

गांव में पुलिस बल तैनात ( Photo credit: ETV Bharat )

​संतकबीरनगर : जनपद के मेंहदावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जमोहरा गांव में रविवार को खेत की बुवाई को लेकर उपजा विवाद एक भीषण खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया. इस खूनी हमले में ताबड़तोड़ गोलियों की तड़तड़ाहट और लाठी-डंडों के इस्तेमाल से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. हमले में दो लोगों की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

दोहरे हत्याकांड की इस सनसनीखेज वारदात के बाद से पूरे गांव में मातम और भारी तनाव का माहौल है. इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र संजीव त्यागी के आदेश पर थाना प्रभारी समेत पांच पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है.