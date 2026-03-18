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फिरोजाबाद में महिला की हत्या में दो दोषियों को आजीवन कारावास, 1.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

फिरोजाबाद : जनपद के शिकोहाबाद क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. जमीन विवाद को लेकर एक महिला की हत्या और दो लोगों को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 17,5000-17,5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है.





क्या था पूरा मामला? : सरकारी वकील नारायण सक्सेना के मुताबिक, यह घटना 21 मार्च 2022 की है. आरोप था कि थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के मोहल्ला पड़ाव (लाला की सराय) निवासी मोहम्मद साविर के घर में घुसकर पड़ोसी मौ. सलीम और शानू ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था. इस हमले में साविर की पत्नी संजीदा की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उनकी बेटी और भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घटना के पीछे जमीन को लेकर पुराना विवाद बताया गया था.

उन्होंने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर थाना शिकोहाबाद में 21 मार्च 2022 को हत्या, हत्या के प्रयास, घर में घुसकर हमला और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक उदयवीर सिंह मलिक द्वारा की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस टीमों का गठन कर साक्ष्य जुटाए.