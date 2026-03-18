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फिरोजाबाद में महिला की हत्या में दो दोषियों को आजीवन कारावास, 1.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सरकारी वकील नारायण सक्सेना के मुताबिक, यह घटना 21 मार्च 2022 की है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 10:42 PM IST

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फिरोजाबाद : जनपद के शिकोहाबाद क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. जमीन विवाद को लेकर एक महिला की हत्या और दो लोगों को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 17,5000-17,5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है.

क्या था पूरा मामला? : सरकारी वकील नारायण सक्सेना के मुताबिक, यह घटना 21 मार्च 2022 की है. आरोप था कि थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के मोहल्ला पड़ाव (लाला की सराय) निवासी मोहम्मद साविर के घर में घुसकर पड़ोसी मौ. सलीम और शानू ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था. इस हमले में साविर की पत्नी संजीदा की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उनकी बेटी और भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घटना के पीछे जमीन को लेकर पुराना विवाद बताया गया था.

उन्होंने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर थाना शिकोहाबाद में 21 मार्च 2022 को हत्या, हत्या के प्रयास, घर में घुसकर हमला और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक उदयवीर सिंह मलिक द्वारा की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस टीमों का गठन कर साक्ष्य जुटाए.


पुलिस मीडिया सेल की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत इस केस की लगातार मॉनिटरिंग की गई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में पुलिस टीम और मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी करते हुए अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए.

एडीजे-07 न्यायालय के न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता ने दोनों अभियुक्तों मौ. सलीम और शानू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास सजा सुनाई है और साढ़े तीन लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

इस मामले में सजा दिलाने में थाना शिकोहाबाद पुलिस, विवेचक प्रदीप कुमार, अभियोजक नारायण सक्सेना, पुलिस मॉनिटरिंग सेल और पैरोकार कांस्टेबल संदीप कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

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