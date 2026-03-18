फिरोजाबाद में महिला की हत्या में दो दोषियों को आजीवन कारावास, 1.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
सरकारी वकील नारायण सक्सेना के मुताबिक, यह घटना 21 मार्च 2022 की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 10:42 PM IST
फिरोजाबाद : जनपद के शिकोहाबाद क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. जमीन विवाद को लेकर एक महिला की हत्या और दो लोगों को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 17,5000-17,5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है.
क्या था पूरा मामला? : सरकारी वकील नारायण सक्सेना के मुताबिक, यह घटना 21 मार्च 2022 की है. आरोप था कि थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के मोहल्ला पड़ाव (लाला की सराय) निवासी मोहम्मद साविर के घर में घुसकर पड़ोसी मौ. सलीम और शानू ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था. इस हमले में साविर की पत्नी संजीदा की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उनकी बेटी और भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घटना के पीछे जमीन को लेकर पुराना विवाद बताया गया था.
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत #SSP_FRZ श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में प्रभावी पैरवी एंव ठोस साक्ष्य संकलन के फलस्वरूप अभियुक्तगण 1.मौ0 सलीम पुत्र अब्दुल अजीज 2.शानू पुत्र फजैल को आजीवन कारावास की सजा व 175000-175000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । pic.twitter.com/ujtXS0GDkl— Firozabad Police (@firozabadpolice) March 18, 2026
पुलिस मीडिया सेल की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत इस केस की लगातार मॉनिटरिंग की गई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में पुलिस टीम और मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी करते हुए अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए.
एडीजे-07 न्यायालय के न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता ने दोनों अभियुक्तों मौ. सलीम और शानू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास सजा सुनाई है और साढ़े तीन लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
इस मामले में सजा दिलाने में थाना शिकोहाबाद पुलिस, विवेचक प्रदीप कुमार, अभियोजक नारायण सक्सेना, पुलिस मॉनिटरिंग सेल और पैरोकार कांस्टेबल संदीप कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
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