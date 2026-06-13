लातेहार में कार और मोटरसाइकिल में भीषण टक्कर, दो लोगों की मौत
लातेहार में मोटरसाइकिल और कार में भीषण टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवकों की मौत हो गई है.
Published : June 13, 2026 at 1:00 PM IST
लातेहारः सदर थाना क्षेत्र के खुटगड़ी गांव के पास शनिवार को मोटरसाइकिल और कार में भीषण टक्कर हो गई. इस घटना में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले ली. मृतकों की पहचान बीरेंद्र लोहरा और सुरेंद्र लोहरा के रूप में हुई है. दोनों चंदवा थाना क्षेत्र के मूर्तिया गांव के रहने वाले हैं.
कार सवार लोगों को भी आई चोट
शनिवार को मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक सरयू से लातेहार की ओर आ रहे थे. इसी दौरान खुटगड़ी गांव के पास मुख्य पथ पर विपरीत दिशा से आ रही कार से मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर हो गई. टक्कर इतनी गंभीर थी कि मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवकों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई. हालांकि घटना के बाद कार सवार लोगों को भी चोट आई.
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस
घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और अपने स्तर से राहत कार्य आरंभ किए. कार के नीचे दबे मोटरसाइकिल सवार युवकों को बाहर निकाला गया. परंतु तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. बाद में स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और आगे की कार्रवाई की.
सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन होता तो बच सकती थी जान
मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवक हेलमेट नहीं पहने थे. जिस कारण दुर्घटना के बाद उनके सिर में गंभीर चोट आई. सिर में चोट आने के कारण ही उनकी मौत हुई है, ऐसी संभावना जताई जा रही है. संभावना यह भी जताई जा रही है कि यदि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए युवक हेलमेट पहने होते तो शायद दुर्घटना में उनकी जान नहीं जाती. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों वाहनों की रफ्तार काफी तेज थी. जिस स्थान पर यह दुर्घटना हुई है वहां मोड़ है. तेज रफ्तार के कारण ही दुर्घटना इतनी भीषण हो गई कि दो लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई.
घटना के बाद दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है. पूरे मामले की छानबीन की जा रही है. मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेजा जा रहा है. वही मृतकों की पहचान का भी प्रयास किया जा रहा है.- प्रमोद कुमार, थाना प्रभारी
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