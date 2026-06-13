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लातेहार में कार और मोटरसाइकिल में भीषण टक्कर, दो लोगों की मौत

लातेहारः सदर थाना क्षेत्र के खुटगड़ी गांव के पास शनिवार को मोटरसाइकिल और कार में भीषण टक्कर हो गई. इस घटना में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले ली. मृतकों की पहचान बीरेंद्र लोहरा और सुरेंद्र लोहरा के रूप में हुई है. दोनों चंदवा थाना क्षेत्र के मूर्तिया गांव के रहने वाले हैं.

कार सवार लोगों को भी आई चोट

शनिवार को मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक सरयू से लातेहार की ओर आ रहे थे. इसी दौरान खुटगड़ी गांव के पास मुख्य पथ पर विपरीत दिशा से आ रही कार से मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर हो गई. टक्कर इतनी गंभीर थी कि मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवकों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई. हालांकि घटना के बाद कार सवार लोगों को भी चोट आई.

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और अपने स्तर से राहत कार्य आरंभ किए. कार के नीचे दबे मोटरसाइकिल सवार युवकों को बाहर निकाला गया. परंतु तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. बाद में स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और आगे की कार्रवाई की.

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