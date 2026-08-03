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हत्या की वारदात से रायबरेली में सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

सलोन थाना क्षेत्र में अलग-अलग जगह हुई दो हत्याओं से दहशत

रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र में दो लोगों की हत्या
रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र में दो लोगों की हत्या (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 11:00 AM IST

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रायबरेली: जनपद के सलोन थाना क्षेत्र में अलग-अलग जगह हुई दो हत्याओं से सनसनी फैल गई. सलोन कोतवाली क्षेत्र में जहां एक किसान की धारधार हथियार से निर्मम हत्या की गई. वहीं एक मजदूर का शव भी बरामद हुआ है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है. एसओजी और फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं.



पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि थाना सलोन के सोनबरसा गांव निवासी 42 वर्षीय शशिधर यादव पुत्र स्वर्गीय बुद्धीलाल रविवार दोपहर करीब 4 बजे शव बरामद हुआ. इनकी किसी अज्ञात हमलावर ने कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या की है. मौके से आलाकत्ल भी बरामद कर लिया गया है. परिजनों की शिकायत पर मामला पंजीकृत करके कार्रवाई शुरू कर दी है.

रवि कुमार, एसपी (Video Credit; ETV Bharat)



उन्होंने बताया कि सूचना पर क्षेत्राधिकारी यदुवेंद्र पाल और कोतवाली प्रभारी संदीप कुमार राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. कुछ ही देर बाद एसओजी और फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या के कारणों की जांच की जा रही है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वहीं सलोन थाने के गणेशगंज में संदिग्ध हालत में झाड़ियों में एक मजदूर का शव मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक की पहचान गुड्डन पासी (35 ) निवासी रगुपुर थाना सलोन के रूप में हुई है, जिसके चेहरे पर कुछ चोट के निशान थे. परिजनों की शिकायत पर कुछ लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है.

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