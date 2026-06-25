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शादी समारोह में मौत बनकर आई आसमानी आफत, दो की मौत, खुशियां मातम में बदलीं

जामताड़ा में एक शादी समारोह में उस समय कोहराम मच गया जब आकाशीय बिजली ने दो लोगों की जान ले ली.

DEATH DUE TO LIGHTNING IN JAMTARA
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 25, 2026 at 2:11 PM IST

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जामताड़ा: बुधवार देर रात शादी समारोह में तेज आई आंधी पानी के दौरान ठनका गिरने से दो की मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद शादी का खुशनुमा माहौल गम में बदल गया.

वज्रपात दो की मौत

जानकारी के अनुसार घटना देर रात बिंदापाथर थाना क्षेत्र के चरकादाहा गांव में घटी थी. बताया जाता है कि चरका दाहा गांव में एक शादी समारोह हो रहा था. गांव के सभी लोग इसमें शामिल होने आए थे. खुशनुमा माहौल था. सब मौज मस्ती कर रहे थे कि अचानक तेज आंधी हवा और बारिश आ गई. सभी लोग बारिश से बचने के लिए शेड का सहारा लेने लगे. लेकिन उसी समय काफी गरज के साथ वज्रपात हुआ. जिसने दो लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना के बाद माहौल गमगीन हो गया

घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और माहौल गमगीन हो गया. आनन फानन में किसी तरह से गांव के लोग मृतक व्यक्ति एवं घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाए जहां पर चिकित्सकों ने दो को मृत घोषित कर दिया जबकि घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है.

सूचना पाकर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना पुलिस और प्रशासन को दी गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आगे की जांच में जुट गई. इस मामले को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों और घायलों को सरकार द्वारा जो उचित मुआवजा है वह दिया जाएगा. फिलहाल इस घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. दो लोगों की जिंदगी समाप्त होने से परिजनों का रो-रो का बुरा हाल है.

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शादी समारोह में छाया मातम
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