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दो दर्दनाक हादसे: अलवर में कैफ तो धौलपुर में 9 साल की बच्ची ने तोड़ा दम

अलवर के रामगढ़ इलाके और धौलपुर में हुए दोनों हादसों में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

two death in road accidents
अलवर में सड़क किनारे पलटी कार (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 26, 2026 at 2:02 PM IST

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अलवर/ धौलपुर: प्रदेश में एक ही दिन दो अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक घायल हुए हैं. अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में ट्रक को बचाने के चक्कर में कार पलटने से सड़क किनारे खड़े दो राहगीर कुचले गए, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि कार चालक कांस्टेबल सहित एक अन्य युवक घायल हुआ. वहीं धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में कैला देवी से मुंडन संस्कार कराकर लौट रहे परिवार का टेंपो अज्ञात वाहन से टकरा गया, जिससे 9 साल की बच्ची की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग घायल हो गए.

पहला हादसा अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में हुआ. रामगढ़ थाना अधिकारी अजीत बड़सरा ने बताया कि कांस्टेबल कैलाश थाना क्षेत्र का राउंड मारकर वापस जा रहा था. तभी तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक को बचाने के लिए उसने कार सड़क से नीचे उतार दी. कच्चे रास्ते पर पानी की कुंडी में टायर फंसने से कार अनियंत्रित होकर कई बार पलटी. इससे सड़क किनारे खड़े कैफ (21) व अकरम कार की चपेट में आ गए. कैफ को अलवर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक कैफ (21) के पिता रमजान खान ने बताया कि उनका बेटा कैफ व अकरम बाइक पर सवार होकर रिश्तेदार के घर पिपरौली जा रहे थे. बीच रास्ते में वह किसी कारण रुक गए. इस दौरान अचानक एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई. इसे इन दोनों को चपेट में ले लिया. उन्होंने बताया कि इस घटना में कैफ की मौत हो गई. वहीं अकरम घायल है, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में जारी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

Road Accident in Alwar
अलवर में मौके पर मौजूद लोग व पुलिसकर्मी (ETV Bharat Alwar)

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अज्ञात वाहन ने टेंपो को मारी टक्कर: दूसरा हादसा धौलपुर इलाके में हुआ. आगरा के नगला लालदास गांव से श्रद्धालु परिवार कैला देवी से मुंडन संस्कार कर टेंपो से लौट रहा था. एनएच-11बी पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टेंपो को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में तान्या (9) पुत्री राजेश की मौत हो गई, जबकि राजेश, आशा, मोहिनी, पांचो, मीणा व नंदिनी घायल हुए. तीन गंभीर घायलों को आगरा रेफर किया गया. पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है. हवलदार वीरभान ने बताया कि हादसे में घायल होने वालों में राजेश (28) पुत्र गटूर कुशवाहा, आशा (16) पुत्री गटूर, मोहिनी (28) पत्नी राजेश, पांचो (17) पुत्री गटूर, मीणा (50) पत्नी केशवी तथा नंदिनी (9) पुत्री राजेश शामिल हैं. मृतक तान्या का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. हवलदार ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस हादसे के बाद फरार वाहन एवं चालक की तलाश में जुट गई. पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है. आरोपी चालक को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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