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दो दर्दनाक हादसे: अलवर में कैफ तो धौलपुर में 9 साल की बच्ची ने तोड़ा दम

अलवर/ धौलपुर: प्रदेश में एक ही दिन दो अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक घायल हुए हैं. अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में ट्रक को बचाने के चक्कर में कार पलटने से सड़क किनारे खड़े दो राहगीर कुचले गए, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि कार चालक कांस्टेबल सहित एक अन्य युवक घायल हुआ. वहीं धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में कैला देवी से मुंडन संस्कार कराकर लौट रहे परिवार का टेंपो अज्ञात वाहन से टकरा गया, जिससे 9 साल की बच्ची की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग घायल हो गए.

पहला हादसा अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में हुआ. रामगढ़ थाना अधिकारी अजीत बड़सरा ने बताया कि कांस्टेबल कैलाश थाना क्षेत्र का राउंड मारकर वापस जा रहा था. तभी तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक को बचाने के लिए उसने कार सड़क से नीचे उतार दी. कच्चे रास्ते पर पानी की कुंडी में टायर फंसने से कार अनियंत्रित होकर कई बार पलटी. इससे सड़क किनारे खड़े कैफ (21) व अकरम कार की चपेट में आ गए. कैफ को अलवर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक कैफ (21) के पिता रमजान खान ने बताया कि उनका बेटा कैफ व अकरम बाइक पर सवार होकर रिश्तेदार के घर पिपरौली जा रहे थे. बीच रास्ते में वह किसी कारण रुक गए. इस दौरान अचानक एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई. इसे इन दोनों को चपेट में ले लिया. उन्होंने बताया कि इस घटना में कैफ की मौत हो गई. वहीं अकरम घायल है, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में जारी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.