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पलामू में दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत, सिंगरा में लोगों ने किया एनएच जाम, मंत्री भी फंसे

पलामूः पलामू के मेदिनीनगर और छतरपुर में नेशनल हाईवे पर दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई है. घटना के बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी है.

सिंगरा कला में एनएच 39 पर हादसा

दरअसल, मेदिनीनगर के सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा कला में नेशनल हाईवे 39 पर सड़क हादसे में रामनारायण सिंह नामक व्यक्ति की मौत हो गई है. रामनारायण सिंह बस एजेंट थे और यात्री बस से उतर कर जा रहे थे. इसी क्रम में अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. इस घटना में रामनारायण सिंह की मौत हो गई. पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को लेकर सिंगरा में नेशनल हाईवे 39 को जाम कर दिया. इस जाम में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी फंस गए थे.

मंत्री की पहल पर लोगों ने हटाया जाम

इस दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर खुद जाम करने वाले ग्रामीणों के पास पहुंचे और उन्हें समझा-बुझाकर रोड जाम हटवाया. इस दौरान वित्त मंत्री ने परिजनों को आर्थिक सहयोग का आश्वासन दिया. साथ ही सरकारी प्रावधान एक अनुसार सहायता देने की भी बात कही. इस संबंध में सदर थाना प्रभारी अफजाल अंसारी ने बताया कि सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है. ग्रामीणों को समझाकर रोड जाम हटवाया गया है.

छतरपुर में एनएच 139 पर सड़क दुर्घटना