रायबरेली में सड़क हादसों में दो की मौत; बारातियों की कार रोडवेज बस से टकराई, बछरावां में ऑटो से टक्कर
सीओ लालगंज सुजीत राय ने बताया कि 4 लोगों को गंभीर अवस्था मे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 11:19 PM IST
रायबरेली : जिले में लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सेमरपहा गांव के पास सड़क हादसा हो गया. फतेहपुर के किशनपुर से उन्नाव जा रही बारात की दो गाड़ियां रोडवेज बस से टकरा गईं. हादसे में एक कार सवार की मौत हो गई. वहीं, कई लोग घायल हो गये. सूचना पर पहुंची पुलिस और एंबुलेंस ने घायलों को लालगंज स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. 4 लोगों को गंभीर अवस्था मे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.
सीओ लालगंज सुजीत राय का कहना है कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है और 4 लोगों को गंभीर अवस्था मे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.
मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सेमरपहा गांव के पास का है. देर रात भीषण सड़क हादसे से हड़कंप मच गया. फतेहपुर के किशनपुर से उन्नाव जा रही बारात की दो गाड़ियां रोडवेज बस से टकरा गईं. टक्कर इतनी जोरदार थी कि हाईवे पर चीख-पुकार मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस और एंबुलेंस ने घायलों को लालगंज स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया.
घायल के मुताबिक, बारात के काफिले में तीन गाड़ियां थीं, जिनमें दो हादसे का शिकार हुईं. घायल सकील ने अनुसार, बारात फतेहपुर के किशनपुर से उन्नाव जा रही थी. काफिले में कुल तीन गाड़ियां थीं, जिनमें हर गाड़ी में 5-5, 6-6 लोग सवार थे. जिसमें दो गाड़ियां ही हादसे का शिकार हुई हैं. कई बारातियों की हालत गंभीर बताई जा रही है.
वहीं, दूसरा सड़क हादसा बछरावां थाना क्षेत्र के पश्चिम गांव के पास हो गया. इलाके में तेज रफ्तार बस ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए. उपचार के दौरान वीरेंद्र यादव की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कराया. वहीं, पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
इस मामले में थानाध्यक्ष बछरावां श्यामलाल पाल ने बताया कि सड़क हादसे में वीरेंद्र यादव नाम के एक व्यक्ति की मौत हुई है. जिनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.
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