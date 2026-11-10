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रायबरेली में सड़क हादसों में दो की मौत; बारातियों की कार रोडवेज बस से टकराई, बछरावां में ऑटो से टक्कर

रायबरेली में सड़क हादसा ( Photo credit: ETV Bharat )

रायबरेली : जिले में लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सेमरपहा गांव के पास सड़क हादसा हो गया. फतेहपुर के किशनपुर से उन्नाव जा रही बारात की दो गाड़ियां रोडवेज बस से टकरा गईं. हादसे में एक कार सवार की मौत हो गई. वहीं, कई लोग घायल हो गये. सूचना पर पहुंची पुलिस और एंबुलेंस ने घायलों को लालगंज स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. 4 लोगों को गंभीर अवस्था मे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

सीओ लालगंज सुजीत राय का कहना है कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है और 4 लोगों को गंभीर अवस्था मे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.