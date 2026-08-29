रफ्तार का कहर: अलग-अलग हादसों में 2 लोगों की मौत, दो घायलों की हालत गंभीर
बागपत और कानपुर में सड़क हादसा, दोनों जगह बाइक सवारों की मौत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 29, 2026 at 6:37 PM IST|
Updated : August 29, 2026 at 7:26 PM IST
बागपत/ कानपुर : उत्तर प्रदेश के बागपत और कानपुर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दो लोग घायल हो गए हैं. जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. फिलहाल दोनों मामलों में पुलिस जांच में जुटी है.
पहली घटना बागपत की है, जहां निरोजपुर गुर्जर गांव निवासी विशाल शर्मा उर्फ गुड्डू पुत्र रामेश्वर दयाल और बाबू पुत्र छोटे किसी काम से बड़ौत आए थे. काम पूरा करने के बाद दोनों बाइक से गांव लौट रहे थे. जैसे ही वे सीएनजी पंप के पास पहुंचे, इसी दौरान तेज रफ्तार कैंटर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर जा गिरे. हादसे में विशाल शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई.
वहीं, बाबू भी गंभीर रूप से घायल हो गया. राहगीरों और आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने घायल बाबू को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे डॉक्टर ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया. इधर पुलिस ने विशाल के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने कैंटर चालक को पकड़ लिया है. कोतवाल दीक्षित त्यागी का कहना है कि सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई है, जबकि दूसरा घायल है.
दूसरी घटना कानुपर की है, जहां घाटमपुर क्षेत्र में नवेड़ी चौराहे के पास शुक्रवार देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भांजा गंभीर रूप से घायल हो गया. यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ, जब दोनों मामा-भांजे घाटमपुर बाजार से कपड़े खरीदने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे.
मृतक की पहचान कानपुर देहात के खालेश्वर निवासी आमोद नामदेव के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 45 वर्ष थी और उनके साथ घायल होने वाले का नाम मुकेश है. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद मुकेश को कानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है. इधर पुलिस ने आमोद के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है.
घाटमपुर थानाप्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि इस सड़क हादसे में एक युवक की मौत हुई है और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे तुरंत अस्पताल भेज दिया गया था. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पीड़ित पक्ष से लिखित तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
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