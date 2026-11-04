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कोरबा में काल बना भारी वाहनों का दबाव, सड़क हादसे में दो लोगों की मौत, कुसमुंडा-गेवरा मार्ग की घटना

कोरबा में सड़क दुर्घटना ( ETV BHARAT )

कोरबा: छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ. इस दुर्घटना में दो लोगों की जान चली गई. स्कूटी और बाइक की जोरदार आमने-सामने की भिड़ंत के बाद दोनों सवार बेकाबू भारी वाहन की चपेट में आ गए. हादसे में दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. इस दर्दनाक घटना के बाद क्षेत्र में मातम पसर गया है. एक बार फिर भारी वाहनों के बीच बेपरवाह आवागमन और प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

दर्दनाक हादसे से परिवार में मातम प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह हादसा गेवरा टीपर मार्ग पर हुआ है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, एक ओर से आ रही स्कूटी और दूसरी ओर से आ रही बाइक के बीच आमने-सामने की टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों चालक संभल नहीं सके. टक्कर के बाद बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर पास से गुजर रहे एक भारी ट्रेलर के पिछले पहियों के नीचे आ गया. स्कूटी सवार युवती भी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई. टक्कर और वाहन की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के तुरंत बाद मार्ग पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया. घटना के बाद लोगों में आक्रोश है.