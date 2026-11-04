कोरबा में काल बना भारी वाहनों का दबाव, सड़क हादसे में दो लोगों की मौत, कुसमुंडा-गेवरा मार्ग की घटना
कुसमुंडा और गेवरा मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही से हादसे हो रहे हैं. दो लोगों की मौत हुई है. राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 4, 2026 at 9:59 PM IST
कोरबा: छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ. इस दुर्घटना में दो लोगों की जान चली गई. स्कूटी और बाइक की जोरदार आमने-सामने की भिड़ंत के बाद दोनों सवार बेकाबू भारी वाहन की चपेट में आ गए. हादसे में दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. इस दर्दनाक घटना के बाद क्षेत्र में मातम पसर गया है. एक बार फिर भारी वाहनों के बीच बेपरवाह आवागमन और प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
दर्दनाक हादसे से परिवार में मातम
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह हादसा गेवरा टीपर मार्ग पर हुआ है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, एक ओर से आ रही स्कूटी और दूसरी ओर से आ रही बाइक के बीच आमने-सामने की टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों चालक संभल नहीं सके. टक्कर के बाद बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर पास से गुजर रहे एक भारी ट्रेलर के पिछले पहियों के नीचे आ गया. स्कूटी सवार युवती भी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई. टक्कर और वाहन की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के तुरंत बाद मार्ग पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया. घटना के बाद लोगों में आक्रोश है.
दोनों मृतकों की हुई पहचान
सूचना मिलते ही डायल 112, संजीवनी 108 और कुसमुंडा थाने की पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर औपचारिकताएं पूरी.मृतिका की पहचान सीमा पटेल (पिता विक्रम पटेल), निवासी दीपका के तौर पर हुई है. मृतिका दीपका स्थित उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में कार्यरत थीं. जबकि मृतक युवक की पहचान संजय कुमार (पिता भागवत सिंह), निवासी दादरकला, भैसमा के तौर पर हुई है. पुलिस ने दोनों के परिजनों को सूचना दे दी है. कोरबा पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच शुरू कर दी है.
कोरबा में सफर हुआ खतरनाक
इस भीषण हादसे के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं, दुर्घटना को लंबे समय प्रशासनिक और यातायात व्यवस्था की खामियों का नतीजा माना जा रहा है. स्थानीय लोगों और जानकारों के अनुसार, इस दुर्घटना के पीछे मार्ग पर बढ़ता भारी यातायात दबाव सबसे बड़ी वजह है. वर्तमान में स्थानीय रेलवे अंडरब्रिज में मरम्मत कार्य चल रहा है, जिसके कारण वहां आवागमन पूरी तरह बंद है. इस वजह से दोपहिया और अन्य छोटे वाहनों को भी भारी कोयला परिवहन वाले टीपर मार्ग से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. एक तरफ कोल डंप और भारी ट्रेलरों की बेतहाशा आवाजाही और दूसरी तरफ संकरे और वैकल्पिक मार्गों पर छोटे वाहनों के दबाव से यहां स्थिति आए दिन जानलेवा साबित हो रही है.
बढ़ते सड़क हादसे से कोरबा के लोगों में गुस्सा
इस घटना के बाद से क्षेत्र के नागरिकों और राहगीरों में गहरा आक्रोश है. लोगों का सवाल है कि जब रेलवे अंडरब्रिज के काम के कारण छोटे वाहनों को भारी वाहनों के इस खतरनाक मार्ग से डायवर्ट किया गया था, तब वहां यातायात नियंत्रण या ट्रैफिक पुलिस की तैनाती क्यों नहीं की गई, भारी वाहनों के बेकाबू रफ्तार और बेलगाम संचालन पर रोक लगाने के लिए कोई कार्य नहीं हुए ?