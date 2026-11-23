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मथुरा में रफ्तार का कहर: रिफाइनरी के दो टैंकरों में भीषण टक्कर, दो लोगों की मौत, दो गंभीर

मथुरा में रफ्तार का कहर ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा : जनपद में मथुरा-बरेली हाईवे पर रिफाइनरी के दो टैंकर टकरा जाने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है.

महावन पुलिस क्षेत्राधिकार संजीव कुमार ने बताया कि घटना राया थाना क्षेत्र की है, जहां मथुरा-बरेली हाईवे पर सर्विस रोड पर आईओसीएल का टैंकर खड़ा था, तभी मथुरा से हाथरस की ओर जा रहे एक अन्य तेज रफ्तार टैंकर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें चालक और परिचालक की मौके पर मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.