मथुरा में रफ्तार का कहर: रिफाइनरी के दो टैंकरों में भीषण टक्कर, दो लोगों की मौत, दो गंभीर
जैतक्षेत्र में खड़े ट्रक से टकराई कार, चार लोगों की मौत, पांच घायल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 8:49 PM IST
मथुरा : जनपद में मथुरा-बरेली हाईवे पर रिफाइनरी के दो टैंकर टकरा जाने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है.
महावन पुलिस क्षेत्राधिकार संजीव कुमार ने बताया कि घटना राया थाना क्षेत्र की है, जहां मथुरा-बरेली हाईवे पर सर्विस रोड पर आईओसीएल का टैंकर खड़ा था, तभी मथुरा से हाथरस की ओर जा रहे एक अन्य तेज रफ्तार टैंकर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें चालक और परिचालक की मौके पर मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
घटना इतनी भयानक थी कि दोनों के शव केबिन में फंस गए. जेसीबी और क्रेन की सहायता से शवों को बाहर निकाला गया. वहीं, हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया. सूचना पर पुलिस-प्रशासन और रिफाइनरी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे राहत कार्य शुरू किया गया. फिलहाल अभी मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है.
कार सवार 4 लोगों की मौत
जनपद में आगरा-दिल्ली राजमार्ग पर जैतक्षेत्र में तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे कार सवार चार लोगों की मौके पर मौत हो गई और पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें दो लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है.
महावन पुलिस क्षेत्राधिकार संजीव कुमार ने बताया मथुरा बरेली हाईवे पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रिफाइनरी का तेल टैंकर हाईवे पर खड़ा हुआ था, तभी तेज रफ्तार एक अन्य टैंकर पीछे से टकरा गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. दो गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.
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