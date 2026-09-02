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सिरोही में भिड़ी दो बाइक, दोनों चालकों की मौत, अलवर में ट्रेलर चालक ने तोड़ा दम...बाड़मेर में होटल पर फायरिंग, देखें वीडियो...

सिरोही और अलवर में सड़क हादसे में तीन की मौत और चार घायल. बाड़मेर में कहासुनी के बाद होटल पर फायरिंग से दहशत.

Abu Road Sadar Police Station, Sirohi
पुलिस थाना आबूरोड सदर, सिरोही (ETV Bharat Sirohi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2026 at 11:26 AM IST

4 Min Read
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सिरोही/बाड़मेर/अलवर : सिरोही जिले के आबूरोड सदर थाना क्षेत्र में दो बाइक की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई. बाइक सवार तीन लोग घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर आबूरोड सदर थाना पुलिस पहुंची और घायलों को राजकीय अस्पताल आबूरोड पहुंचाया. उधर, बाड़मेर जिले में खुलेआम फायरिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है. वहां होटल पर एसयूवी सवार बदमाश ने आपसी विवाद के बाद 5-6 राउंड फायर कर दिए. वहीं अलवर जिले के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बुधवार को सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया.

सिरोही के आबूरोड सदर थाने के एसआई गोकुलराम ने बताया कि तलहटी में दो बाइक भिड़ गई. दोनों के चालकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान उदयपुर जिले के भीमा पुत्र होम तथा आबूरोड के बगैरी निवासी लाला पुत्र पेना के रूप में हुई. इनके शव आबूरोड राजकीय अस्पताल में मोर्चरी में रखवाए हैं. वहीं हादसे में घायल तीन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

बाड़मेर में होटल पर फायरिंग कर भागा बदमाश (Source : Social Media)

पढ़ें: Sirohi Road Accident : कांडला हाईवे पर कार की चपेट में आई बाइक, बच्चा सहित 3 की मौत

रामदेवरा दर्शन को जा रहे थे: हादसे में शामिल एक बाइक पर सवार लोग रामदेवरा दर्शन को जा रहे थे. इसी दौरान तलहटी क्षेत्र में सामने से दूसरी बाइक से भिड़ंत हो गई. टक्कर में दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हो गई.

SUV occupant opens fire in Barmer
बाड़मेर में एसयूवी सवार ने की फायरिंग (Source : Social Media)

बाड़मेर में फायरिंग से अफरातफरी: उधर, बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र के रावतसर गांव में एक होटल पर एसयूवी सवार बदमाश ने मंगलवार रात मामूली कहासुनी के बाद 5-6 राउंड फायर कर दिए. फायरिंग से गांव में दहशत फैल गई. आरोपी वारदात के बाद फरार हो गया. सदर थानाधिकारी देवचंद ढाका ने बताया कि घटना के संबंध में रिपोर्ट ली है. जिले में तुरंत नाकाबंदी करने के साथ ही 6 टीमें गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की.

लोग जान बचाने को भागे: थानाधिकारी देवचंद ढाका ने बताया कि भोजासर निवासी कमलेश जाट अपनी काली एसयूवी से रावतसर स्थित हरीश जाट के होटल पहुंचा. यहां किसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि कमलेश पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ हवाई फायर करने लगा. लोग जान बचाने को इधर-उधर भागे. 5-6 राउंड फायर करने के बाद कमलेश गाड़ी लेकर भाग गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर आरोपी कमलेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी.

पढ़ें: Udaipur Road Accident : रक्षाबंधन पर घर आए थे, सड़क हादसे में चली गई जान...जीजा-साला समेत 3 की मौत

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर भिड़े वाहन, चालक की मौत: अलवर जिले के बड़ौदामेव थाना अधिकारी राजकुमार ने बताया कि एक्सप्रेस वे के चैनल संख्या 101+100 खोरपूरी बड़ौदामेव के पास सड़क हादसे की सूचना पर पहुंचे. एक्सप्रेस वे पर सीमेंट से भरे ट्रेलर ने आगे चल रहे चोखा पट्टी से भरे ट्रेलर को टक्कर मार दी. इसमें ट्रेलर चालक हिंडोली निवासी राशिद पुत्र रहीस की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं चालक का साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया. प्राथमिक उपचार के बाद उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया. मृतक चालक के शव को बड़ौदामेव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. घटना के संबंध में रिपोर्ट मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. हादसे के बाद कुछ देर ट्रैफिक बाधित रहा.

झपकी आने से हादसे की आशंका: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार हो रहे हादसों में कई मामलों में नींद की झपकी वजह मानी जाती है. बुधवार को भी बड़ौदामेव हादसे में भी झपकी आने से हादसा होने की आशंका है. हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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