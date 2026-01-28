ETV Bharat / state

जोरदार धमाके से दहला रुड़की, दूर तक सुनाई दी आवाज, दो लोग गंभीर रूप से घायल

उत्तराखंड में रुड़की में आज सुबह जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिससे पूरा इलाका दहल गया था.

जोरदार धमाके से दहला रुड़की (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 28, 2026 at 3:14 PM IST

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां पर गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर चुंगी स्थित एक चाय की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से भीषण धमाका हो गया. धमाका इतना जोरदार था कि दुकान के परखचे उड़ गए और हादसे के वक्त दुकान पर चाय पीने आए दो लोग मलबे और आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए.

इस हादसे से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया था. आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया. वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची.

जानकारी के मुताबिक गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर चुंगी स्थित एक चाय की दुकान है. बताया जा रहा है कि 28 जनवरी बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे जब लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, तभी रामपुर चुंगी स्थित चाय की दुकान में अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया. धमाके की गूंज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके के लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए. वहीं वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हादसे के बाद किस तरह से आग की लपटें दुकान को अपनी चपेट में लिए हुए हैं.

बताया गया है कि हादसे के वक्त दुकान पर चाय पीने आए दो लोग मलबे और आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दोनों घायलों को मलबे से बाहर निकाला और उन्हें तत्काल उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल पहुंचाया.

वहीं अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक दोनों घायलों की हालत बेहद नाजुक है, जिसके चलते उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है. उधर हादसे की जानकारी मिलते ही गंगनहर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन दुकान पूरी तरह से तबाह हो चुकी है. शुरुआती जांच में हादसा गैस रिसाव के कारण बताया जा रहा है. हालांकि अभी मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही साफ तौर पर कुछ कहा जा सकता है.

