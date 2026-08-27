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हरिद्वार में बड़ा हादसा, फाइव स्टार होटल निर्माण के लिए मार्बल उतारते समय दो लोग दबे, हालत गंभीर

घायलों को एम्स रेफर किया गया है ( Etv Bharat )

हरिद्वार: हरिद्वार में एक बड़ा हादसा हो गया है. एक फाइव स्टार होटल निर्माण के लिए लाए गए मार्बल के पत्थरों को खाली करते समय अचानक पत्थर खिसक गए. पत्थरों की चपेट में आकर दो लोग घायल हो गए. इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. सूचना मिलने पर दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों मजदूरों को पत्थरों के बीच से बाहर निकाला गया. इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का प्राथमिक उपचार किया गया. हरिद्वार में मार्बल के पत्थर उतारते समय हादसा: जानकारी के अनुसार, हरिद्वार में पीलीभीत हाउस होटल निर्माण कार्य के लिए राजस्थान से पत्थरों से भरी गाड़ी लाई गई थी. रात के वक्त मजदूर गाड़ी से पत्थर खाली करने का काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक पत्थरों का ढेर खिसक गया. वहां काम कर रहा एक मजदूर और ठेकेदार इसकी चपेट में आ गए. हादसा होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई. हादसे में घायल ठेकेदार (ETV Bharat) मजदूर और ठेकेदार पत्थरों के नीचे दबे: बताया गया कि एक मजदूर को पत्थरों के नीचे दबा देखकर ठेकेदार ने उसे बचाने का प्रयास किया. इसी दौरान वह भी खिसक रहे पत्थरों की चपेट में आ गया. चीख-पुकार सुनकर मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई. कुछ ही देर में टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया.