झालावाड़ में पटाखे चलाने को लेकर विवाद के बाद पथराव, कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

झालावाड़: जिले के डग थाना क्षेत्र के गुनाई गांव में पटाखे चलाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि गुरुवार रात दो पक्ष आमने सामने हो गए. इनमें पथराव हो गया और एक बाइक को आग लगा दी गई. पथराव में दो लोगों के घायल होने की सूचना है. इन्हें डग के अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं, दो दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

डग थानाधिकारी भंवर सिंह गुर्जर ने बताया कि दो समाजों के लोग गुरुवार रात आमने सामने हो गए. एक पक्ष के कुछ युवकों ने दूसरे पक्ष की लाइट बंद करा दी और दूसरे पक्ष पर पथराव किया. इसमें दो लोग घायल हो गए, जिन्हें डग अस्पताल में भर्ती कराया गया. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाई व जांच शुरू की. फिलहाल, गुनाई गांव में शांति है. वहां पुलिस बल तैनात किया है. घायलों का मेडिकल कराया गया.