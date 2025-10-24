ETV Bharat / state

झालावाड़ में पटाखे चलाने को लेकर विवाद के बाद पथराव, कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

डग के गुनाई गांव में विवाद के चलते दो दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. जानिए पूरा मामला...

People and policemen gathered at the spot
मौके पर जमा लोग व पुलिसकर्मी (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 24, 2025 at 3:54 PM IST

1 Min Read
झालावाड़: जिले के डग थाना क्षेत्र के गुनाई गांव में पटाखे चलाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि गुरुवार रात दो पक्ष आमने सामने हो गए. इनमें पथराव हो गया और एक बाइक को आग लगा दी गई. पथराव में दो लोगों के घायल होने की सूचना है. इन्हें डग के अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं, दो दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

डग थानाधिकारी भंवर सिंह गुर्जर ने बताया कि दो समाजों के लोग गुरुवार रात आमने सामने हो गए. एक पक्ष के कुछ युवकों ने दूसरे पक्ष की लाइट बंद करा दी और दूसरे पक्ष पर पथराव किया. इसमें दो लोग घायल हो गए, जिन्हें डग अस्पताल में भर्ती कराया गया. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाई व जांच शुरू की. फिलहाल, गुनाई गांव में शांति है. वहां पुलिस बल तैनात किया है. घायलों का मेडिकल कराया गया.

पढ़ें: पटाखे चलाने को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार, दो किशोर निरुद्ध

पुलिस के अनुसार, पथराव के दौरान एक घर के बाहर खड़ी बाइक को आग लगा दी. मौके पर डग पुलिस पहुंची और मामला शांत कराया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया के निर्देश पर अतिरिक्त जिला अधीक्षक चिरंजीलाल मीणा, गंगधार डीएसपी जयप्रकाश अटल, गंगधार सीओ अमरनाथ जोगी आदि मौके पर पहुंचे.

