पलामू के हरिहरगंज में हर्ष फायरिंग, पंडित समेत दो को लगी गोली, पूर्व मुखिया गिरफ्तार
पलामू में तिलक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना हुई, जिसमें पंडित और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए.
Published : May 2, 2026 at 9:41 AM IST
पलामूः जिला पलामू के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के भगत तेंदुआ में तिलक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना हुई है. हर्ष फायरिंग में पंडित एवं एक अन्य व्यक्ति को गोली लगी है. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए हरिहरगंज पूर्वी के पूर्व मुखिया सरोज मेहता को गिरफ्तार कर लिया है. उनके लाइसेंसी हथियार को भी जब्त कर लिया गया है.
पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है
हरिहरगंज के थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि भगत तेंदुआ में राहुल पासवान के घर तिलक समारोह चल रहा था. इसी दौरान हर्ष फायरिंग की घटना हुई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हथियार को भी जब्त कर लिया गया है. पुलिस हथियार के लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए अनुशंसा करेगी. वहीं, मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
तिलक समारोह में हुई फायरिंग
दरअसल, पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र की खैरादोहर से भगत तेंदुआ में राहुल पासवान के घर तिलक में आया था. तिलक समारोह चल ही रहा था कि पूर्व मुखिया सरोज मेहता ने लाइसेंसी हथियार से हर्ष फायरिंग शुरू कर दी थी.
फायरिंग में तिलक समारोह में पूजा करवा रहे पंडित के पैर में गोली लग गई. जबकि हरिहरगंज के सिल्दा गांव के रहने वाले जागेश्वर बैठ के पीठ में गोली लगी है. दोनों के इलाज के लिए हरिहरगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया. जहां दोनों का इलाज चल रहा है.
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