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बिहार के कटिहार में गोलीबारी से दादी-पोती घायल, ग्रामीणों ने आरोपी का घर फूंका

बिहार के कटिहार में रास्ते के विवाद ने लिया खूनी रूप, कदवा में अंधाधुंध फायरिंग में दादी-पोती घायल. पढ़िए बवाल के पीछे का सच.

FIRING IN KATIHAR
कटिहार में गोलीबारी से दादी-पोती घायल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 16, 2026 at 10:11 AM IST

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कटिहार: बिहार के कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत भौगांव गांव में रास्ते को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद अचानक हिंसक रूप ले लिया. एक पक्ष ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक महिला और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना ने पूरे इलाके में डर और तनाव का माहौल बना दिया है.

विवाद की शुरुआत रास्ते से हुई, फिर गोलीबारी: स्थानीय लोगों के अनुसार, रास्ता ऊंचा होने की वजह से ठोकर लगने पर दोनों पक्षों में गाली-गलौज शुरू हुई. मारपीट के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने फायरिंग कर दी. जानकी देवी के पुत्र राजू ने बताया कि बात इतनी बिगड़ गई कि अचानक गोली चलने लगी.

कटिहार में गोलीबारी से दादी-पोती घायल (ETV Bharat)

"रास्ता ऊंचा होने की वजह से ठोकर लगने पर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद गाली-गलौज और मारपीट के बाद गोली चला दी गई."-राजू, घायल जानकी देवी के पुत्र

अनुष्का कुमारी और जानकी देवी को लगी गोली: गोलीबारी में अनुष्का कुमारी को कमर के नीचे और जानकी देवी को जांघ में गोली लगी. दोनों गंभीर रूप से घायल हैं. प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है.

परिजनों का आरोप कई लोगों ने की फायरिंग: घायल अनुष्का कुमारी की मां अमृता कुमारी ने बताया कि घटना के समय वह मौके पर नहीं थी, लेकिन अंधाधुंध फायरिंग हुई और उनके पति के साथ भी मारपीट की गई. परिजनों ने सुनील शाह, रंजीत शाह और जीवछ साह समेत उनके परिजनों पर गोलीबारी का आरोप लगाया है. साथ ही सुनील शाह पर अवैध शराब के कारोबार से जुड़े होने का भी आरोप लगाया गया है.

"घटना के वक्त मैं मौके पर मौजूद नहीं थी. अंधाधुंध फायरिंग की गई और मेरे पति के साथ भी मारपीट की हुई है."-अमृता कुमारी, घायल की मां

पुलिस ने शुरू की जांच: सूचना मिलते ही कदवा थाना प्रभारी विजय प्रकाश मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

"मौके पर पहुंचकर, मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस फिलहाल दो पक्षों से पूछताछ कर रही है. आगे की कार्रवाई जल्द की जाएगी."- विजय प्रकाश, थाना प्रभारी

इलाके में छाया तनाव: घटना के बाद भौगांव और आसपास के इलाके में भय का माहौल है. लोग घरों में दुबके हुए हैं और किसी भी अप्रिय घटना की आशंका जताई जा रही है. प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है.

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