चंपावत में भीषण सड़क हादसा, बाराकोट के पास गहरी खाई में गिरी कार

हादसा चंपावत जिले के बाराकोट में हुआ, जहां कार करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई.

चंपावत में भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 19, 2025 at 2:11 PM IST

चंपावत: उत्तराखंड के चंपावत जिले में बड़ा हादसा हो गया. हादसा गुरुवार देर शाम को हुआ. बताया जा रहा है कि बाराकोट इलाके में बैक करते समय ऑल्टो कार अचानक से करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को मामले की सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खाई में गिरे लोगों को रेस्क्यू किया और उन्हें पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां दोनों लोगों को उपचार जारी है.

100 मीटर गहरी खाई में गिरी कार: जानकारी के मुताबिक चंपावत जिले के बाराकोट में तल्ला बापरु की ओर जा रही ऑल्टो U K 03 TA2143 पिथौरागढ़ लिंक रोड में बैक करने के दौरान अनियंत्रित होकर केलाड़ी (विद्युत पावर हाउस) के पास 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई.

कार सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल: इस दुर्घटना में वाहन चालक अमित शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा और विक्रम सिंह पुत्र कुंवर सिंह निवासी तल्ला बापरु गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय जिला पंचायत सदस्य योगेश जोशी भी मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों ने बाराकोट चौकी पुलिस को हादसे के बारे में सूचना दी.

पुलिस ने अपनी गाड़ी से ही दोनों घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया: पुलिस और स्थानीय युवाओं ने गहरी खाई में उतरकर कार सवार दोनों घायलों का रेस्क्यू किया और उन्हें खाई से निकालकर सड़क पर लाए. इसके बाद पुलिस अपनी गाड़ी से ही दोनों घायलों को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लेकर गई.

ड्राइवर अमित शर्मा की हालत नाजुक: डॉक्टर अजीम ने बताया कि ड्राइवर अमित शर्मा के सिर पर गहरी चोट लगी हुई थी, जिस वजह से उन्हें हायर सेंटर जिला चिकित्सालय चंपावत रेफर कर दिया गया. कार सवार दूसरे व्यक्ति विक्रम सिंह के सिर पर भी काफी चोटें आई है, लेकिन उनकी स्थिति खतरे से बाहर है. इसलिए उनका उपचार लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में चल रहा है.

पुलिस का बयान: बाराकोट चौकी प्रभारी हरीश प्रसाद ने बताया कि ड्राइवर कार बैक कर रहा था, तभी कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई. जिस जगह पर ये हादसा हुआ, वहां पर क्रैश बैरियर नहीं लगे थे. पुलिस ने दोनों घायलों के परिजनों की हादसे की सूचना दे दी है.

