यूपी में रफ्तार का कहर; फतेहपुर में स्काॅर्पियो ने तीन लोगों को रौंदा, महिला समेत दो की मौत

फतेहपुर : यूपी के फतेहपुर जिले में शनिवार को दोपहर करीब दो बजे के बाद एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. कल्याणपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे तीन लोगों को रौंद दिया. भीषण हादसे में एक महिला समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है, वहीं घायल का इलाज जारी है.

मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मुरादीपुर इलाके में नेशनल हाईवे-2 का बताया जा रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एनएच-2 पर तीन लोग सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज गति से आ रही एक कार अनियंत्रित हो गई. बेकाबू कार ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया. भीषण हादसे में दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा.

पुलिस के मुताबिक, सदर कोतवाली क्षेत्र के नउवाबाग भरहरा निवासी सुरेश (65) अपने भांजे राज किशोर (55) व भांजी कल्लो (45) के साथ सिलबट्टा टकने का काम करते थे. सभी लोग रायबरेली जनपद के बछरावां से वाहन से मुरादीपुर आये और सड़क पार करने लगे. इसी बीच तेज रफ्तार स्काॅर्पियो ने तीनों को टक्कर मार दी. भीषण हादसे में राज किशोर व उसकी बहन मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गये. जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.