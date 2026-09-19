रांची में नशे के खिलाफ कार्रवाई, ब्राउन शुगर के खिलाफ साथ महिला समेत दो गिरफ्तार
रांची के नामकुम में पुलिस की कार्रवाई में ब्राउन शुगर के साथ महिला समेत दो को गिरफ्तार किया गया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 19, 2026 at 10:55 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में नामकुम थाना क्षेत्र के जोरार तेतरी टोली में पुलिस ने छापेमारी कर ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री करने के आरोप में एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से 7.88 ग्राम ब्राउन शुगर, 99,680 रुपये नकद और एक महंगी बाइक बरामद की गई है.
क्या है पूरा मामला
पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एसएसपी रांची को गुप्त सूचना मिली थी कि जोरार तेतरी टोली के पास एक महिला अपने घर से अवैध रूप से ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री कर रही है. सूचना के बाद एसपी ग्रामीण के नियंत्रण और डीएसपी मुख्यालय-प्रथम अमर कुमार पांडेय के नेतृत्व में टीम गठित की गई.
पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर जोरार तेतरी टोली स्थित महिला के घर पर छापेमारी की. वहां एक महिला और एक पुरुष को पकड़ा गया. पूछताछ में दोनों की पहचान मो. अमन अंसारी (24), निवासी कर्बला टैंक रोड, लोअर बाजार और ओलिप मुंडा (40), निवासी जोरार तेतरी टोली, नामकुम के रूप में हुई.
ब्राउन शुगर बरामद
एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत तलाशी लेने पर दोनों के पास से कुल 7.88 ग्राम ब्राउन शुगर और 99,680 रुपये नकद बरामद हुए. इसके अलावा पुलिस ने बीएमडब्ल्यू बाइक (JH01FN-6516) भी जब्त की है.
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में दोनों ने बरामद पदार्थ को ब्राउन शुगर बताते हुए इसकी बिक्री करने की बात स्वीकार किया गया है. मामले में नामकुम थाना कांड संख्या 256/26 दर्ज किया गया है. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(ए), 21(बी), 22 और 29 के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों आरोपियों को ब्राउन शुगर की सप्लाई कहां से मिलती थी और इस कारोबार में इनके साथ और कौन-कौन लोग जुड़े हैं.
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