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रांची में नशे के खिलाफ कार्रवाई, ब्राउन शुगर के खिलाफ साथ महिला समेत दो गिरफ्तार

रांचीः राजधानी रांची में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में नामकुम थाना क्षेत्र के जोरार तेतरी टोली में पुलिस ने छापेमारी कर ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री करने के आरोप में एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से 7.88 ग्राम ब्राउन शुगर, 99,680 रुपये नकद और एक महंगी बाइक बरामद की गई है.

क्या है पूरा मामला

पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एसएसपी रांची को गुप्त सूचना मिली थी कि जोरार तेतरी टोली के पास एक महिला अपने घर से अवैध रूप से ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री कर रही है. सूचना के बाद एसपी ग्रामीण के नियंत्रण और डीएसपी मुख्यालय-प्रथम अमर कुमार पांडेय के नेतृत्व में टीम गठित की गई.

पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर जोरार तेतरी टोली स्थित महिला के घर पर छापेमारी की. वहां एक महिला और एक पुरुष को पकड़ा गया. पूछताछ में दोनों की पहचान मो. अमन अंसारी (24), निवासी कर्बला टैंक रोड, लोअर बाजार और ओलिप मुंडा (40), निवासी जोरार तेतरी टोली, नामकुम के रूप में हुई.

ब्राउन शुगर बरामद