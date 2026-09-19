ETV Bharat / state

रांची में नशे के खिलाफ कार्रवाई, ब्राउन शुगर के खिलाफ साथ महिला समेत दो गिरफ्तार

रांची के नामकुम में पुलिस की कार्रवाई में ब्राउन शुगर के साथ महिला समेत दो को गिरफ्तार किया गया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Two people including woman arrested with brown sugar during police operation in Namkum of Ranchi
पुलिस के शिकंजे में आरोपी (रांची) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 19, 2026 at 10:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राजधानी रांची में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में नामकुम थाना क्षेत्र के जोरार तेतरी टोली में पुलिस ने छापेमारी कर ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री करने के आरोप में एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से 7.88 ग्राम ब्राउन शुगर, 99,680 रुपये नकद और एक महंगी बाइक बरामद की गई है.

क्या है पूरा मामला

पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एसएसपी रांची को गुप्त सूचना मिली थी कि जोरार तेतरी टोली के पास एक महिला अपने घर से अवैध रूप से ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री कर रही है. सूचना के बाद एसपी ग्रामीण के नियंत्रण और डीएसपी मुख्यालय-प्रथम अमर कुमार पांडेय के नेतृत्व में टीम गठित की गई.

पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर जोरार तेतरी टोली स्थित महिला के घर पर छापेमारी की. वहां एक महिला और एक पुरुष को पकड़ा गया. पूछताछ में दोनों की पहचान मो. अमन अंसारी (24), निवासी कर्बला टैंक रोड, लोअर बाजार और ओलिप मुंडा (40), निवासी जोरार तेतरी टोली, नामकुम के रूप में हुई.

ब्राउन शुगर बरामद

एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत तलाशी लेने पर दोनों के पास से कुल 7.88 ग्राम ब्राउन शुगर और 99,680 रुपये नकद बरामद हुए. इसके अलावा पुलिस ने बीएमडब्ल्यू बाइक (JH01FN-6516) भी जब्त की है.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में दोनों ने बरामद पदार्थ को ब्राउन शुगर बताते हुए इसकी बिक्री करने की बात स्वीकार किया गया है. मामले में नामकुम थाना कांड संख्या 256/26 दर्ज किया गया है. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(ए), 21(बी), 22 और 29 के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों आरोपियों को ब्राउन शुगर की सप्लाई कहां से मिलती थी और इस कारोबार में इनके साथ और कौन-कौन लोग जुड़े हैं.

इसे भी पढे़ं- रांची में महिला ड्रग्स पैडलर्स सहित पांच गिरफ्तार, नशीले पदार्थ के साथ कैश बरामद

इसे भी पढे़ं- सरायकेला पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 7.59 लाख कैश और ब्राउन शुगर के साथ एक गिरफ्तार

इसे भी पढे़ं- रांची पुलिस की बड़ी कार्रवाईः 1,444 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ चार तस्कर गिरफ्तार

TAGGED:

ब्राउन शुगर की तस्करी
RANCHI
WOMAN ARRESTED WITH BROWN SUGAR
एनडीपीएस एक्ट
ACTION AGAINST DRUGS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.