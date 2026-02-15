ETV Bharat / state

नोखा में पलटी डोडा-पोस्त से भरी बेकाबू कार, चालक और राहगीर की मौत

बेकाबू कार सड़क किनारे बिजली के पोल से टकराई. पुलिस ने कार की तलाशी ली तो डोडा मिला.

Nokha Police Station, Bikaner
नोखा पुलिस थाना, बीकानेर (ETV Bharat Bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 15, 2026 at 3:23 PM IST

2 Min Read
बीकानेर: जिले के नोखा थाना क्षेत्र में रविवार को सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई. तेज रफ्तार से आ रही कार बेकाबू होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकरा गई और चालक ने दम तोड़ दिया. वहीं, सड़क किनारे चल रहा राहगीर कार की चपेट में आ गया और मौके पर मौत हो गई. कार सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

नोखा थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि एक गाड़ी नागौर से नोखा की तरफ आ रही थी. चरकड़ा गांव के पास हादसे का शिकार हो गई. इस हादसे में सड़क किनारे चल रहे चरकड़ा निवासी नारायण सिंह की मौत हो गई. कार ड्राइवर राजूराम की भी हादसे में मौत हो गई. कार सवार लालचंद घायल हो गया, जिसे नोखा अस्पताल में भर्ती कराया. हालत गंभीर होने पर लालचंद को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में रेफर कर दिया.

कार में भरा था डोडा : थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. तलाशी लेने पर कार में करीब तीन बोरी डोडा पोस्त मिला. इससे साफ है कि दोनों कार सवार मादक पदार्थ तस्कर थे. पुलिस से बचने के लिए ही तेज गति से गाड़ी चला रहे थे. हालांकि, कार चालक के खिलाफ पहले कोई मुकदमा नहीं है, फिर भी जांच करा रहे हैं. पुलिस का मानना है कि कार सवार दोनों लोग डोडा सप्लाई करने जा रहे थे.

मौके पर पहुंचे लोग: इधर चरकड़ा निवासी नारायण सिंह की हादसे में मौत की सूचना के बाद स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे. वहां से नोखा अस्पताल गए, जहां शव को मोर्चरी में रखवाया गया था. गांव में शोक की लहर छा गई.

