कुत्ते को बचाने में गई जान, गश्ती वाहन से टक्कर के बाद SSB जवान समेत दो की मौत

अररिया में तेज रफ्तार बुलेट सवार ने पुलिस गश्ती वाहन में टक्कर मार दी. हादसे में एसएसबी जवान समेत दो लोगों की मौत हो गई.

अररिया में सड़क हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 30, 2026 at 2:54 PM IST

3 Min Read
अररिया: बिहार के अररिया में सड़क हादसा हुआ है. जहां तेज रफ्तार बुलेट ने नगर थाना पुलिस की गश्ती वाहन में जोरदार टक्कर मार दी. जिसमें छह लोग गंभीर से जख्मी हो गई. घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन वहां मौजूद चिकित्सकों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया. घटना नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रानीगंज कोल्ड स्टोर के पास की है.

कुत्ते को बचाने में चली गई जान: मृतक की पहचान आरएस वार्ड संख्या चार निवासी एसएसबी जवान सुधीर कुशवाहा और फारबिसगंज के बड़ा शिवालय रोड निवासी विक्की जयसवाल के रूप में हुई है. दोनों एक ही बाइक (बुलेट) पर सवार होकर अररिया आरएस की ओर से अररिया बस स्टैंड की ओर जा रहे थे, तभी रानीगंज रोड कोल्ड के पास सड़क पर कुत्ते को बचाने के चक्कर में नगर थाना के गश्ती वाहन में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में गश्ती दल में शामिल एएसआई दीपक कुमार, चालक और होमगार्ड जवान घायल हो गया.

Araria Road Accident
बुलेट सवार दो लोगों की मौत (ETV Bharat)

कौन थे मृतक?: मृतक सुधीर कुशवाहा एसएसबी का जवान था, जो अररिया 52वीं बटालियन में पोस्टेड थे. वहीं, मृतक विक्की जयसवाल की पत्नी महात्मा गांधी स्मारक उच्च विद्यालय (प्लस टू) में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित है. वह आरएस में किराये के मकान में रहते थे. घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर कर बुरा हाल है.

एसएसबी जवान समेत दो की मौत: स्थानीय उप मुख्य पार्षद गौतम साह ने बताया कि सुधीर कुशवाहा देर रात शादी समारोह से लौटकर बाइक पर अपने मित्र व्यापारी विक्की जायसवाल के साथ अररिया बस स्टैंड विक्की को बस पकड़ाने जा रहे थे, तभी गश्ती वाहन में जोरदार टक्कर हो गई. उन्होंने बताया कि सुधीर की बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, उसी को डॉक्टर से दिखाने के लिए उन्होंने ने छुट्टी ले रखी थी. आज पटना जाने वाले थे लेकिन उससे पहले वे खुद ही हादसे का शिकार हो गए.

Araria Road Accident
गश्ती वाहन में बुलेट ने मारी टक्कर (ETV Bharat)

"हमारे यहां के सुधीर कुमार कुशवाहा और विक्की जायसवाल कुछ काम से अररिया गए थे. रिटर्न हो रहे थे. उसी क्रम में आगे कुत्ता आ गया, जिससे बैलेंस गड़बड़ा गया और गश्ती वाहन से टकरा गए. घटना में दोनों की डेथ हो गई."- गौतम साह, उप मुख्य पार्षद

क्या बोले ट्रैफिक डीएसपी?: यातायात पुलिस उपाधीक्षक फखरे आलम ने बताया बाइक सवार दो व्यक्ति अररिया आरएस की ओर आ रहे थे, तभी बाइक अनियंत्रित होकर पुलिस वाहन से टक्कर हो गयी. जिसमें दोनों बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही की जा रही है.

