हापुड़ में घरेलू कलह में पत्नी की हत्या; फोन पर कोड वर्ड में करता था बात, पति समेत तीन गिरफ्तार

पति समेत तीन गिरफ्तार, महिला (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )

हापुड़ : थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में बीती 2 फरवरी को महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया है. पुलिस ने पति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि घरेलू कलह के चलते पति ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी. आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए घर में लूट होने की सूचना दी थी. एएसपी विनीत भटनागर ने किया खुलासा. (Video credit: ETV Bharat) एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि थाना बहादुरगढ़ के गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में पुलिस को तीन फरवरी को सूचना मिली कि रीता शर्मा नाम की महिला की घर में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है. मृतका के पति राहुल शर्मा की ओर से बताया गया था कि वह बाहर गए थे और इस दौरान कुछ लोगों ने आकर लूटपाट कर हत्या कर दी है. उन्होंने बताया कि पुलिस जांच के दौरान ऐसा लग रहा था कि किसी प्रकार की लूट नहीं हुई है और साक्ष्यों को छुपाया गया है. मृतका के परिजनों ने पति पर ही हत्या का आरोप लगाया गया था. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि घरेलू कलह के कारण पति ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या की थी. पुलिस ने आरोपी पति समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है.