हापुड़ में घरेलू कलह में पत्नी की हत्या; फोन पर कोड वर्ड में करता था बात, पति समेत तीन गिरफ्तार

एएसपी विनीत भटनागर ने 2 फरवरी को महिला की हत्या के मामले में खुलासा किया.

पति समेत तीन गिरफ्तार, महिला (फाइल फोटो)
पति समेत तीन गिरफ्तार, महिला (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 6:15 PM IST

3 Min Read
हापुड़ : थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में बीती 2 फरवरी को महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया है. पुलिस ने पति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस का दावा है कि घरेलू कलह के चलते पति ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी. आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए घर में लूट होने की सूचना दी थी.

एएसपी विनीत भटनागर ने किया खुलासा. (Video credit: ETV Bharat)

एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि थाना बहादुरगढ़ के गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में पुलिस को तीन फरवरी को सूचना मिली कि रीता शर्मा नाम की महिला की घर में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है.

मृतका के पति राहुल शर्मा की ओर से बताया गया था कि वह बाहर गए थे और इस दौरान कुछ लोगों ने आकर लूटपाट कर हत्या कर दी है. उन्होंने बताया कि पुलिस जांच के दौरान ऐसा लग रहा था कि किसी प्रकार की लूट नहीं हुई है और साक्ष्यों को छुपाया गया है. मृतका के परिजनों ने पति पर ही हत्या का आरोप लगाया गया था.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि घरेलू कलह के कारण पति ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या की थी. पुलिस ने आरोपी पति समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है.

पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति राहुल शर्मा और ग्राम मोहम्मदपुर रुस्तमपुर निवासी शेर अली उर्फ शेरा और फिरोज पुत्र महमूद को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसका अपनी पत्नी से झगड़ा होता रहता था. उसकी पत्नी काफी बीमार रहती थी.

उन्होंने बताया कि आरोपी पति ने गांव के ही दो लोगों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से 2 फरवरी की रात करीब 8:30 बजे कंबल से पत्नी का गला व मुंह दबाकर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी थी.

उन्होंने बताया कि हत्या के बाद आरोपी अपने बचाव के लिए एक शादी में गये थे, वहां फोटो खिंचवाई थी. सुबह 4 बजे घर आकर परिवार और पुलिस को लूट के बाद पत्नी की हत्या की सूचना दी थी. पुलिस ने बताया कि आरोपी पति ने पत्नी रीता शर्मा की हत्या की योजना पहले से ही बना ली थी और अपने साथियों से फोन पर कोड वर्ड में बात करता था.

यह थी पूरी घटना : पूरा मामला जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर का है. तीन फरवरी की सुबह मोहम्मदपुर रुस्तमपुर निवासी राहुल शर्मा ने पुलिस को सूचना दी कि वह शादी में गया हुआ था और जब सुबह 4:00 बजे वह शादी से वापस घर पहुंचा तो उसकी पत्नी का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था.

घर में सामान और नकदी भी चोरी हुई है. सूचना पर मौके पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर पूरे मामले की जांच की थी. जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था.

संपादक की पसंद

