ETV Bharat / state

पटना में दिनदहाड़े शूटआउट, होटल संचालक समेत दो पर अंधाधुंध फायरिंग

पटना: बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया है. घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र की है, जहां स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दो लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है. गोलीबारी की इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया है.

जमीन देखने गए थे, लौटते वक्त हमला: मिली जानकारी के अनुसार, आलमगंज थाना क्षेत्र निवासी ओमप्रकाश यादव अपने कुछ सहयोगियों के साथ जमीन देखने के लिए गए थे. बताया जा रहा है कि वे करीब दो बीघा जमीन का मुआयना कर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने उनपर अचानक हमला कर दिया.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

ताबड़तोड़ फायरिंग में दो घायल: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बदमाशों ने आधा दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग की है. इस हमले में ओमप्रकाश यादव के पैर में गोली लगी, जबकि उनके साथ मौजूद जितेंद्र नामक युवक को पेट में दो गोलियां लगी हैं. गोली लगने के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (NMCH) में भर्ती कराया गया है.

होटल संचालक ने बताया हमलावरों का नाम: अस्पताल सूत्रों के अनुसार, दोनों की स्थिति पर डॉक्टरों की टीम नजर बनाए हुए है. घायल ओमप्रकाश यादव, जो महारानी होटल के संचालक बताए जा रहे हैं, ने इस हमले के पीछे उदय सिंह, उज्ज्वल सिंह और गौरव सिंह का नाम लिया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर उनपर जानलेवा हमला किया है. पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.