पटना में दिनदहाड़े शूटआउट, होटल संचालक समेत दो पर अंधाधुंध फायरिंग
राजधानी पटना में दिनदहाड़े जमीन विवाद को लेकर एक होटल संचालक और उनके सहयोगी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई. दोनों अस्पताल में भर्ती हैं. पढ़ें
Published : April 6, 2026 at 4:17 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया है. घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र की है, जहां स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दो लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है. गोलीबारी की इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया है.
जमीन देखने गए थे, लौटते वक्त हमला: मिली जानकारी के अनुसार, आलमगंज थाना क्षेत्र निवासी ओमप्रकाश यादव अपने कुछ सहयोगियों के साथ जमीन देखने के लिए गए थे. बताया जा रहा है कि वे करीब दो बीघा जमीन का मुआयना कर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने उनपर अचानक हमला कर दिया.
ताबड़तोड़ फायरिंग में दो घायल: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बदमाशों ने आधा दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग की है. इस हमले में ओमप्रकाश यादव के पैर में गोली लगी, जबकि उनके साथ मौजूद जितेंद्र नामक युवक को पेट में दो गोलियां लगी हैं. गोली लगने के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (NMCH) में भर्ती कराया गया है.
होटल संचालक ने बताया हमलावरों का नाम: अस्पताल सूत्रों के अनुसार, दोनों की स्थिति पर डॉक्टरों की टीम नजर बनाए हुए है. घायल ओमप्रकाश यादव, जो महारानी होटल के संचालक बताए जा रहे हैं, ने इस हमले के पीछे उदय सिंह, उज्ज्वल सिंह और गौरव सिंह का नाम लिया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर उनपर जानलेवा हमला किया है. पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
इलाके में दहशत: घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए. सूचना मिलते ही गोपालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है.
जमीन विवाद की आशंका: प्रारंभिक जांच में मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है. हालांकि पुलिस अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. साजिश, आपसी रंजिश और पूर्व विवाद की भी पड़ताल की जा रही है.
"घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. साथ ही घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला जा रहा है, ताकि हमलावरों की पहचान सुनिश्चित की जा सके."- रंजन कुमार, डीएसपी सदर 2
कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल: दिनदहाड़े हुई इस गोलीबारी की घटना ने एक बार फिर राजधानी की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है.
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