झारखंड के कई इलाके में वज्रपात की घटना, गिरिडीह और साहिबगंज में बच्ची समेत दो की मौत
गिरिडीह और साहिबगंज में वज्रपात की घटना में एक बच्ची समेत दो की मौत हुई है.
Published : June 21, 2026 at 10:06 PM IST
गिरिडीह/साहिबगंज: झारखंड में बारिश के दिनों में ठनका या वज्रपात की घटनाएं लगातार देखने को मिलती हैं. इन घटनाओं में लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है. रविवार को प्रदेश के दो जिलों में ठनका गिरने से मौत की खबर सामने आई है.
साहिबगंजी जिला में बरहेट थाना क्षेत्र के भोगनाडीह पंचायत के बंदरगोडा गांव में रविवार देर शाम को वज्रपात की घटना हुई. इसकी चपेट में आने से 11 वर्षीय पोरायनी हेम्ब्रम की मौत हो गई जबकि तीन वर्षीय रानी हेम्ब्रम गंभीर रूप से घायल हो गई.
रविवार देर शाम अचानक मौसम बदलने के साथ गरज के साथ वर्षा होने लगी. इसी बीच घर के पीछे आम के पेड़ के नीचे पोरायनी हेंम्ब्रम और रानी हेंम्ब्रम खेल रही थी. अचानक वज्रपात की चपेट में आने से दोनों बच्ची घायल हो गईं. परिजनों के द्वारा घायल अवस्था में इलाज के लिए बरहेट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर संतोष टुडू ने पोरायनी हेंम्ब्रम को मृत घोषित कर दिया जबकि रानी हेंम्ब्रम का इलाज बरहेट अस्पताल में चल रहा है.
वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही सांसद प्रतिनिधि संजीव सामू हेंब्रम, प्रखंड प्रमुख सह प्रखंड अध्यक्ष बर्नार्ड मरांडी, सचिव मुजीबुर रहमान, समदा सोरेन, विनय सहित अन्य लोग पहुंचकर स्वजन से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया. वहीं बरहेट थाना एएसआई मनसा हजाम अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली और शव को पोस्टमार्टम के लिए साहिबगंज भेजा गया.
गिरिडीह के बगोदर में पत्नी के सामने पति की मौत
सात जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाने वाले पति और पत्नी साथ-साथ चल रहे थे. इसी बीच पलक झपकते ही पति की मौत हो गई है.
दरअसल, रविवार को दोपहर बाद बगोदर इलाके में जोरदार बारिश हुई. इसी दौरान वज्रपात की चपेट में आने से पति की मौत हो गई. घटना बगोदर थाना क्षेत्र के तुकतुको गांव स्थित तालाब के मेढ़ की है. मृतक का नाम 60 वर्षीय सीताराम हांसदा है और सरिया थाना क्षेत्र के कुंबाटांड का रहने वाले थे. अचानक हुई इस घटना से पत्नी सदमे में आ गयी.
सीताराम हांसदा अपनी पत्नी के साथ बेटी के घर से बगोदर के अड़वारा पंचायत के तुकतुको होकर अपनी घर के लिए लौट रहे थे. स्थानीय निवासी सह इंटक नेता राजकिशोर सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी से पता चला कि सीताराम को लघुशंका लगा तो वह तालाब के मेढ़ के पास बैठे थे और पत्नी आगे बढ़ गई. इसी बीच वो वज्रपात की चपेट में आ गये. इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई.
इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है. इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. सभी ने घटना पर दुख जताते हुए सीताराम की पत्नी को हिम्मत बंधाते नजर आए. इंटक नेता राजकिशोर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीड़ित परिजन को सरकारी लाभ दिलाने की दिशा में पहल की जाएगी.
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