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झारखंड के कई इलाके में वज्रपात की घटना, गिरिडीह और साहिबगंज में बच्ची समेत दो की मौत

गिरिडीह/साहिबगंज: झारखंड में बारिश के दिनों में ठनका या वज्रपात की घटनाएं लगातार देखने को मिलती हैं. इन घटनाओं में लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है. रविवार को प्रदेश के दो जिलों में ठनका गिरने से मौत की खबर सामने आई है.

साहिबगंजी जिला में बरहेट थाना क्षेत्र के भोगनाडीह पंचायत के बंदरगोडा गांव में रविवार देर शाम को वज्रपात की घटना हुई. इसकी चपेट में आने से 11 वर्षीय पोरायनी हेम्ब्रम की मौत हो गई जबकि तीन वर्षीय रानी हेम्ब्रम गंभीर रूप से घायल हो गई.

रविवार देर शाम अचानक मौसम बदलने के साथ गरज के साथ वर्षा होने लगी. इसी बीच घर के पीछे आम के पेड़ के नीचे पोरायनी हेंम्ब्रम और रानी हेंम्ब्रम खेल रही थी. अचानक वज्रपात की चपेट में आने से दोनों बच्ची घायल हो गईं. परिजनों के द्वारा घायल अवस्था में इलाज के लिए बरहेट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर संतोष टुडू ने पोरायनी हेंम्ब्रम को मृत घोषित कर दिया जबकि रानी हेंम्ब्रम का इलाज बरहेट अस्पताल में चल रहा है.

वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही सांसद प्रतिनिधि संजीव सामू हेंब्रम, प्रखंड प्रमुख सह प्रखंड अध्यक्ष बर्नार्ड मरांडी, सचिव मुजीबुर रहमान, समदा सोरेन, विनय सहित अन्य लोग पहुंचकर स्वजन से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया. वहीं बरहेट थाना एएसआई मनसा हजाम अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली और शव को पोस्टमार्टम के लिए साहिबगंज भेजा गया.

गिरिडीह के बगोदर में पत्नी के सामने पति की मौत

सात जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाने वाले पति और पत्नी साथ-साथ चल रहे थे. इसी बीच पलक झपकते ही पति की मौत हो गई है.