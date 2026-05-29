हमीरपुर में आंधी-तूफान का कहर; मिट्टी की दीवार गिरने से महिला की मौत, अचानक तबीयत बिगड़ने पर अधेड़ की जान गई
सरीला एसडीएम राजकुमार गुप्ता ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही राजस्व टीम को मौके पर भेजा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 3:46 PM IST
हमीरपुर : जिले में गुरुवार देर रात आए तेज आंधी-तूफान ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. सरीला तहसील के जरिया थाना क्षेत्र के धगवां गांव में मिट्टी की दीवार गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि एक ग्रामीण की बिजली कड़कने और तेज आंधी के दौरान तबीयत बिगड़ने से जान चली गई. दोनों घटनाओं के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है.
जरिया थाना प्रभारी दिनेश कुमार पांडेय ने बताया कि धगवां गांव में दो लोगों की मृत्यु हुई है. फूलवती राजपूत की आंधी के दौरान मिट्टी की दीवार गिरने से मौत हुई, जबकि रघुनाथ अहिरवार की रात में बिजली कड़कने और तेज आंधी के दौरान तबीयत खराब होने से मृत्यु हो गई. दोनों शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है.
परिजनों के मुताबिक, धगवां गांव निवासी फूलवती राजपूत (66) गुरुवार को अपने घर पर थीं. इसी दौरान तेज आंधी आने से कच्ची मिट्टी की दीवार भरभराकर गिर गई. दीवार के मलबे में दबने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई.
वहीं, गांव के ही रघुनाथ अहिरवार (55) रात में दूसरे के मकान की छत पर लेटे हुए थे. परिजनों के मुताबिक, उनका मकान पूरी तरह कच्चा है, इसलिए वह अक्सर दूसरी छत पर जाकर आराम करते थे. रात में अचानक मौसम खराब हो गया और तेज हवाएं चलने लगीं. जैसे ही रघुनाथ सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए नीचे उतरने लगे.
परिजनों का दावा है कि इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़े. आनन-फानन में उन्हें संभालने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई. ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है.
सरीला एसडीएम राजकुमार गुप्ता ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही राजस्व टीम को मौके पर भेजा गया है. मामले की जांच कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है. शासन की ओर से अनुमन्य सहायता दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
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