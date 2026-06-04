ETV Bharat / state

फ्लैट में रेप, अश्लील वीडियो बनाकर करने लगे ब्लैकमेल, पंचकूला पुलिस ने महिला समेत 2 को किया अरेस्ट

हरियाणा के पंचकूला में अश्लील वीडियो बनाकर युवती को ब्लैकमेल करने के मामले में एक महिला समेत दो लोगों को अरेस्ट किया गया है.

Two people including a woman were arrested in Panchkula for blackmailing a young woman by making an obscene video
फ्लैट में रेप, अश्लील वीडियो बनाकर करने लगे ब्लैकमेल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 4, 2026 at 9:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला : हरियाणा की पंचकूला पुलिस ने एक महिला के खिलाफ अपराध के एक गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर उसका अश्लील वीडियो बनाने, ब्लैकमेल करने और उसे जबरन देहव्यापार के दलदल में धकेलने के आरोप में पुलिस ने आरोपी और उसकी महिला सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

चंडीगढ़ में जीरो एफआईआर दर्ज: मामले के अनुसार चंडीगढ़ निवासी युवती ने चंडीगढ़ पुलिस को घटना की शिकायत दी थी. लेकिन घटना पंचकूला में घटित होने के कारण चंडीगढ़ पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर आगामी कार्रवाई के लिए मामला पंचकूला पुलिस को ट्रांसफर किया था.

फ्लैट में दुष्कर्म कर बनाई वीडियो: पीड़िता ने अपनी शिकायत में पंचकूला पुलिस को बताया कि वो चंडीगढ़ में एक दुकान पर काम करती थी, जहां दुकान मालिक की पत्नी ने पहले उससे दोस्ती की और फिर धोखा देकर उसे पंचकूला के एक फ्लैट में ले गई. वहां पीड़िता को नशीला पदार्थ देकर बेसुध किया गया और महिला के एक साथी आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने और उसके परिवार को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल किया.

ट्रैप लगा आरोपी पकड़े: जांच के दौरान पंचकूला पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीड़िता के अदालत में बयान दर्ज करवाए और उसका मेडिकल परीक्षण कराया. इसके बाद ठोस सबूतों के आधार पर जाल बिछाकर मुख्य आरोपी और सह आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया.

डीसीपी पंचकूला का भरोसा: डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने कहा कि पुलिस टीम ने जीरो एफआईआर पर तुरंत संज्ञान लेते हुए दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि अदालत में मजबूत पैरवी की जाएगी, ताकि पीड़िता को जल्द न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो. उन्होंने आमजन और विशेषकर महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि वे ऐसे अपराधियों से डरें नहीं, पुलिस सुरक्षा और पहचान को गुप्त रखते हुए हर कदम पर साथ खड़ी है.

Two people including a woman were arrested in Panchkula for blackmailing a young woman by making an obscene video
डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता (ETV Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : सिरसा में तांत्रिक का कांड, झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप, आरोपी लाल मोहम्मद अरेस्ट

ये भी पढ़ें : फरीदाबाद में बिहार की नाबालिग लड़की से रेप, सीसीटीवी से लगा सुराग, आरोपी युवक गिरफ्तार

ये भी पढ़ें : जींद में हनीट्रैप गैंग का भंडाफोड़, रेप केस में फंसाने की धमकी देकर ऐंठे लाखों रुपये, 3 महिलाएं गिरफ्तार

TAGGED:

PANCHKULA BLACKMAIL ARREST
PANCHKULA OBSCENE VIDEO BLACKMAIL
PANCHKULA BLACKMAIL ARREST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.