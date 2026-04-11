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बहराइच में तेंदुए ने महिला का हाथ चबाया; खेत में गेहूं काट रहे किशोर पर हमला, पिंजरे और कैमरे लगाए गए

डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि जिन-जिन इलाकों में तेंदुए ने हमला किया है, उन इलाकों में पिंजरे व कैमरे लगाए गए हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 3:51 PM IST

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बहराइच : जनपद के कतर्नियाघाट इलाके में तेंदुए का आतंक लगातार जारी है. बीते 24 घंटों में तेंदुए ने हमला कर छह लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया. मौके पर पहुंचे परिजनों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी. सभी घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.

जानकारी के मुताबिक, कतर्नियाघाट इलाके के मूर्तिहा रेंज के सुरजीपुरवा की रहने वाली शांति (40) जंगल किनारे लकड़ी लाने गई हुई थी. इसी दौरान जंगल से निकले तेंदुए ने हमला कर महिला का हाथ चबा लिया. हमले के दौरान वह चीखने लगी.

बहराइच में तेंदुए का हमला (Video credit: ETV Bharat)

महिला की चीख सुनकर जंगल की ओर जा रहे वनकर्मी व ग्रामीण हांका लगाते हुए मौके पर पहुंचे. जिसके बाद तेंदुआ महिला को छोड़कर जंगल में भाग गया. ग्रामीणों की मदद से महिला को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. जहां से हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने महिला को मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया.

दूसरी घटना इसी रेंज के मंझाव कॉलोनी की है. जानकारी के मुताबिक, परसपुर गांव का रहने वाला लालू (15) खेत में गेहूं काटने गया हुआ था. इस दौरान पहले से वहां मौजूद तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया. शोर सुनकर दौड़े ग्रामीणों को आता देख तेंदुआ किशोर को छोड़ जंगल में भाग गया. मौके पर पहुंचे परिजनों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी. परिजन किशोर को लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. सभी घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.

डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि जिन-जिन इलाकों में तेंदुए ने हमला किया है, उन इलाकों में पिंजरे व कैमरे लगाए गए हैं. जल्द ही तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा. हमले में घायल हुए लोगों के परिजनों को सहायता राशि प्रदान की गई है.

बीते वर्ष हमले में हो चुकी हैं 17 मौतें : वन विभाग के द्वारा दिए गए अगर आंकड़ों की बात की जाए तो बीते वर्ष तेंदुए के हमले में 17 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, करीब 40 लोग घायल हो चुके हैं. बीते वर्ष कैसरगंज तहसील के विभिन्न इलाकों में भेड़िए ने हमला कर वृद्ध दंपति समेत 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें तीन दर्जन से अधिक लोग घायल भी हुए थे.



यह भी पढ़ें : बहराइच: तेंदुए के हमले में मां-बेटी समेत चार घायल, ग्रामीणों में दहशत का माहौल

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