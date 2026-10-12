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रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में मचा कोहरामः कंटेनर में दबी कार, एक महिला समेत दो की मौत

रामगढ़ में सड़क दुर्घटना ( ETV Bharat )

रामगढ़ः जिला के चुट्टूपालू घाटी में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है. रांची-पटना मुख्य मार्ग पर रविवार रात एक अनियंत्रित कंटेनर ने कार को अपनी चपेट में ले लिया.

यह हादसा इतना भयावह था कि कार कंटेनर के नीचे बुरी तरह दब गई. कार में सवार पांच लोग अंदर ही फंस गए. पुलिस ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला. इस हादसे में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए. घायलों में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर किया गया है.