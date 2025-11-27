ETV Bharat / state

अंबाला में बम बनकर फटा गैस सिलेंडर, मासूम बच्चे समेत महिला की मौत, डीजल के चलते विकराल हुई आग

अंबाला : हरियाणा के अंबाला शहर में आज एक घर में सिलेंडर फटने से धमाका हो गया और घर में पड़े डीजल की वजह से इस धमाके ने विकराल रूप ले लिया और आग की लंबी-लंबी लपटें उठने लगी. इस आग में एक छोटे बच्चे और एक महिला की मौत हो गई. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है.

सिलेंडर फटने से ब्लास्ट : अंबाला शहर की फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित एक घर में आज सिलेंडर फटने से ब्लास्ट हो गया. इस दौरान घर में भारी मात्रा में डीजल मौजूद था जिसकी वजह से इस धमाके के बाद लगी आग ने विकराल रूप ले लिया. जिस वक्त घर में आग लगी, उस वक्त घर में तीन लोग मौजूद थे जिनको फायर ब्रिगेड की टीम ने निकाला और उन्हें नागरिक अस्पताल ले जाया गया. वहां पर इलाज के दौरान बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई. धमाके में आसपास के घरों में भी आग लग गई. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है लेकिन आग के चलते घर जलकर राख हो गया है.

अंबाला में बम बनकर फटा गैस सिलेंडर (Etv Bharat)

आग पर काबू पाया गया : मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि उनके पास सूचना मिली थी कि सिलेंडर फटने की वजह से घर में आग लग गई है. इसके बाद फायर ब्रिगेड की एक के बाद एक चार गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया. जिस वक्त आग लगी, घर में तीन लोग मौजूद थे, जिनको घर से निकाला गया है और नागरिक अस्पताल भेज दिया गया है.