अंबाला में बम बनकर फटा गैस सिलेंडर, मासूम बच्चे समेत महिला की मौत, डीजल के चलते विकराल हुई आग

हरियाणा के अंबाला में आज एक घर में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में एक छोटे बच्चे और एक महिला की मौत हो गई है.

Two people including a small child died in a cylinder blast at a house in Ambala
अंबाला में बम बनकर फटा गैस सिलेंडर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 27, 2025 at 11:05 PM IST

अंबाला : हरियाणा के अंबाला शहर में आज एक घर में सिलेंडर फटने से धमाका हो गया और घर में पड़े डीजल की वजह से इस धमाके ने विकराल रूप ले लिया और आग की लंबी-लंबी लपटें उठने लगी. इस आग में एक छोटे बच्चे और एक महिला की मौत हो गई. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है.

सिलेंडर फटने से ब्लास्ट : अंबाला शहर की फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित एक घर में आज सिलेंडर फटने से ब्लास्ट हो गया. इस दौरान घर में भारी मात्रा में डीजल मौजूद था जिसकी वजह से इस धमाके के बाद लगी आग ने विकराल रूप ले लिया. जिस वक्त घर में आग लगी, उस वक्त घर में तीन लोग मौजूद थे जिनको फायर ब्रिगेड की टीम ने निकाला और उन्हें नागरिक अस्पताल ले जाया गया. वहां पर इलाज के दौरान बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई. धमाके में आसपास के घरों में भी आग लग गई. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है लेकिन आग के चलते घर जलकर राख हो गया है.

अंबाला में बम बनकर फटा गैस सिलेंडर (Etv Bharat)

आग पर काबू पाया गया : मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि उनके पास सूचना मिली थी कि सिलेंडर फटने की वजह से घर में आग लग गई है. इसके बाद फायर ब्रिगेड की एक के बाद एक चार गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया. जिस वक्त आग लगी, घर में तीन लोग मौजूद थे, जिनको घर से निकाला गया है और नागरिक अस्पताल भेज दिया गया है.

घर में गजक बनाने का काम होता था : प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो इस घर में गजक बनाने का काम होता था और अचानक एक धमाके की आवाज आई जो सिलेंडर फटने थी. इसके बाद लगी आग से घर में पड़े डीजल में भी आग लग गई और फिर आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगी. मौके पर पहुंचे SDM ने बताया कि सिलेंडर फटने की वजह से ही आग लगी है जिसमें तीन लोग घायल हुए थे जिनको नागरिक अस्पताल ले जाया गया है. वहीं नागरिक अस्पताल की डॉक्टर अदिति ने बताया कि उनके पास आग में जलने से घायल लोग पहुंचे थे जिसमें डेढ़ साल का बच्चा और 32 वर्षीय महिला की मौत हो गई, वहीं एक 13 वर्षीय बच्ची को दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया है.

संपादक की पसंद

