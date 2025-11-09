ETV Bharat / state

Kota Crime : डबल मर्डर का खुलासा, रिश्तेदार ने की हत्या, मृतका नहीं लौटा रही थी उधार लिए पैसे

कोटा सिटी की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि झालावाड़ के खानपुर के सोजपुर निवासी 30 वर्षीय प्रदीप वैष्णव और भरत सहरिया को दोहरे हत्याकांड में गिरफ्तार किया है. आरोपी राजू उर्फ मामू की तलाश है. पुलिस को आरोपियों के मुकुंदरा हिल्स टाइगर टाइगर रिजर्व के जंगलों में होने की सूचना मिली थी. पुलिस ने पीछा किया तो भागते समय आरोपी प्रदीप गिर कर चोटिल हो गया. एसपी ने बताया कि ज्योति के घर के आसपास मूवमेंट और पड़ोसियों से पूछताछ की गई. तकनीकी अनुसंधान के जरिए मामले का खुलासा हुआ.

कोटा: पुलिस ने शहर के आरकेपुरम थाना इलाके के आंवली रोजड़ी में हुए डबल मर्डर का रविवार को खुलासा किया. मृतका ज्योति और बेटी पलक की हत्या के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक फरार है. मुख्य आरोपी ज्योति का दूर का रिश्तेदार था. ज्योति उधार लिए 60 हजार रुपए नहीं लौटा रही थी. इससे खफा आरोपी ने दोस्तों की मदद से हत्या को अंजाम दिया. घटना के खुलासा के बाद आरोपी ने मीडिया के सामने कहा कि गलती से ऐसा हो गया. माफी चाहता हूं. मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहता था.

एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि मृतका ज्योति और मुख्य आरोपी प्रदीप पुराने जानकार थे. ज्योति ने कुछ महीने पहले प्रदीप से 60 हजार रुपए उधार लिए थे. इसके बाद दोनों में विवाद हो गया और बोलचाल बंद हो गई. ज्योति पैसे नहीं लौटा रही थी. इससे नाराज प्रदीप ने हत्या की साजिश रची.

एक दिन पहले भी गए, मौका नहीं मिला: पुलिस उपाधीक्षक (पंचम) मनीष शर्मा ने बताया कि आरोपी हत्या की मंशा से 6 नवंबर को दोस्तों के साथ ज्योति के घर पहुंचा, लेकिन मौका नहीं मिला. 7 नवंबर को ज्योति का पति भगवान घर से निकला तो तीनों आरोपी पहुंच गए. तब ज्योति अकेली थी. ज्योति का चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी. तभी आठ वर्षीय बेटी पलक स्कूल से आ गई तो उसे भी गला दबाकर मार डाला. आरोपी प्रदीप मृतका के मंगलसूत्र, कानों के टॉप्स और अलमारी में रखा सामान लेकर फरार हो गया.

शादी के पहले से जानती थी : एसपी तेजस्विनी ने कहा कि प्रारंभिक पूछताछ के अनुसार प्रदीप की ज्योति पर काफी उधारी चल रही थी. ज्योति पैसे लौटा नहीं रही थी. इससे नाराज प्रदीप ने ज्योति की हत्या कर दी और इसके बाद मृतका के घर से सोने-चांदी के जेवर और अन्य सामान लेकर भाग गया. आरोपी भरत बाइक पर बैठाकर प्रदीप और राजू को ज्योति के घर लाया था. भरत घर में भी नहीं घुसा. प्रदीप और राजू ज्योति के घर में घुसे थे. तीनों आरोपी एक ही गांव के हैं. पूरे घटनाक्रम को प्रदीप ने अंजाम दिया और वही मुख्य आरोपी है. प्रदीप और ज्योति दूर के रिश्तेदार थे. शादी के पहले से दोनों में अच्छी जान पहचान थी और पड़ोसियों को भी इस बारे में पता था. ज्योति का पति भी प्रदीप को जानता था.