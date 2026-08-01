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फरीदाबाद में बिहार के 2 मजदूरों की करंट लगने से मौत, सीवरेज खुदाई के दौरान मशीन में करंट की चपेट में आने से हुआ हादसा

फरीदाबाद में करंट लगने से दो मजदूरों की मौत हो गई.

TWO LABORERS DIE OF ELECTROCUTION
करंट लगने से दो मजदूरों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 1, 2026 at 7:30 PM IST

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फरीदाबाद: सेक्टर-14 में सीवर लाइन डालने के लिए की जा रही खुदाई के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया. अंडरग्राउंड बिजली की लाइन की चपेट में आने से दो मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ, जब पांच मजदूर सीवर लाइन डालने के लिए जमीन की खुदाई कर रहे थे. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

बिहार निवासी मनीष सहित 2 की मौतः जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से बिहार निवासी 55 वर्षीय मनीष और करीब 30 वर्षीय शहंशाह बल्लभगढ़ के सेक्टर-2 और सेक्टर-3 में किराये पर रहकर मजदूरी करते थे. दोनों अन्य मजदूरों के साथ सेक्टर-14 में सीवर लाइन डालने का काम कर रहे थे. खुदाई के दौरान लोहे की हैमर वाइब्रेटर मशीन से जमीन के अंदर पत्थर तोड़े जा रहे थे। इसी दौरान मशीन अंडरग्राउंड बिजली की लाइन के संपर्क में आ गई और उसमें करंट दौड़ गया. मशीन के संपर्क में आने से मनीष और शहंशाह करंट की चपेट में आ गए.

फरीदाबाद में करंट लगने से दो मजदूरों की मौत (ETV Bharat)

मामले की निष्पक्ष जांच की मांगः साथ काम कर रहे मजदूरों ने दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल भेजा. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए.

मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनः मृतकों के परिजनों ने हादसे के लिए लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है. मनीष के भाई अजय ने बताया कि "उन्हें फोन पर भाई को करंट लगने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचने पर मनीष की मौत हो चुकी थी. उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की."

दोषी पर कार्रवाई की मांगः वहीं शहंशाह की भाभी शोभा ने बताया कि "फोन पर उन्हें भी करंट लगने की सूचना मिली थी. शहंशाह की अभी शादी भी नहीं हुई थी." परिजनों ने पुलिस से लापरवाही के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

अंडरग्राउंड बिजली लाइन के संपर्क में आने से मशीन में करंटः सेक्टर-14 चौकी प्रभारी मोहम्मद जमशेद ने बताया कि "परिजनों की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जांच में अंडरग्राउंड बिजली लाइन के संपर्क में आने से मशीन में करंट आने की बात सामने आई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

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