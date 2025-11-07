ETV Bharat / state

11 हजार केवी की लाइन से दो जनों को करंट...ऐसी बची जान, देखें वीडियो

चूरू: जाके राखो साईया मार सकें न कोई... कहावत चूरू में गुरुवार को चरितार्थ हुई, जब दो जने 11 हजार केवी की बिजली लाइन के करंट की चपेट में आ गए. आसपास के लोग मौके पर दौड़कर आए और इन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया. इस बीच मौके पर पहुंचे एक पुलिसकर्मी ने 45 वर्षीय घायल ताराचंद सैनी को सीपीआर भी दी.

चूरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एमएम पुकार ने बताया कि शहर के नया बास निवासी किशोर न्याय बोर्ड सदस्य ताराचंद सैनी को एक टेंट खोल रहे मजदूर की सहायता करते समय हाई वाॅल्ट 11 हजार केवी लाइन का करंट लग गया. 45 वर्षीय ताराचंद बेहोश होकर गिर गए. वहां मौजूद लोगों ने राजकीय भरतिया जिला अस्पताल पहुंचाया. सैनी जब अस्पताल लाए गए, जब हालत बहुत गंभीर थी. सैनी को तुरंत गंभीर हालत में मेडिसिन आईसीयू में भर्ती किया. जहां वेंटीलेटर पर रखा. फिलहाल सैनी की स्थिति में काफी सुधार हैं. गुरुवार दोपहर बाद वेंटीलेटर हटा लिया.