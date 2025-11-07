11 हजार केवी की लाइन से दो जनों को करंट...ऐसी बची जान, देखें वीडियो
टेंट उतारने में श्रमिक की मदद कर रहे शख्स को हाई वॉल्ट की लाइन का करंट लग गया.
Published : November 7, 2025 at 8:47 AM IST
चूरू: जाके राखो साईया मार सकें न कोई... कहावत चूरू में गुरुवार को चरितार्थ हुई, जब दो जने 11 हजार केवी की बिजली लाइन के करंट की चपेट में आ गए. आसपास के लोग मौके पर दौड़कर आए और इन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया. इस बीच मौके पर पहुंचे एक पुलिसकर्मी ने 45 वर्षीय घायल ताराचंद सैनी को सीपीआर भी दी.
चूरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एमएम पुकार ने बताया कि शहर के नया बास निवासी किशोर न्याय बोर्ड सदस्य ताराचंद सैनी को एक टेंट खोल रहे मजदूर की सहायता करते समय हाई वाॅल्ट 11 हजार केवी लाइन का करंट लग गया. 45 वर्षीय ताराचंद बेहोश होकर गिर गए. वहां मौजूद लोगों ने राजकीय भरतिया जिला अस्पताल पहुंचाया. सैनी जब अस्पताल लाए गए, जब हालत बहुत गंभीर थी. सैनी को तुरंत गंभीर हालत में मेडिसिन आईसीयू में भर्ती किया. जहां वेंटीलेटर पर रखा. फिलहाल सैनी की स्थिति में काफी सुधार हैं. गुरुवार दोपहर बाद वेंटीलेटर हटा लिया.
भाजपा जिला उपाध्यक्ष नरेन्द्र सैनी ने बताया कि उनके भाई ताराचंद सैनी मोहल्ले में बालाजी मंदिर के कार्यक्रम में टेंट का काम करने वाले किसी मजदूर की मदद कर रहे थे. तभी ताराचंद को 11 हजार लाइन का करंट का झटका लगा. इनके साथ मजदूर भी झुलस गया. दोनों को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया. डाॅक्टर और अस्पताल के नर्सिंग स्टॉफ ने सीपीआर दिया. दो बार डीसी शाॅक दिया गया. रोगी को तुरंत मेडिसिन आईसीयू में शिफ्ट किया, जहां उसे वेंटीलेटर पर लिया. अब ठीक है.