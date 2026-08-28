ETV Bharat / state

नेपाल त्रासदी: बलिया का परिवार हादसे का शिकार, तीन में से दो लोग अब भी लापता

नेपाल में बलिया के दो लोग लापता ( Photo Credit; ETV Bharat )

बलिया: पड़ोसी देश नेपाल में आई भयानक त्रासदी में बलिया का भी एक परिवार भी फंस गया है. इस आपदा में अशोक चौरसिया, उषा चौरसिया और राहुल चौरसिया सहित तीन लोग फंसे थे, जिसमे अशोक चौरसिया का पता चल गया है, लेकिन बाकी दो का अभी तक कोई अता-पता नहीं है. पीड़ित परिवार नेपाल के त्रिशूली नुवाकोट जिले में रहता था और मूल रूप से रसड़ा थाना क्षेत्र के पुरानी मस्जिद, बलिया का निवासी है. नेपाल में बलिया के दो लोग लापता (Video Credit; ETV Bharat) बलिया के निवासी लापता लोगों में से एक की भतीजी साक्षी चौरसिया ने बताया कि उनके बड़े पिताजी इंडियन एंबेसी गए थे, लेकिन वहां कोई मदद नहीं मिल रही है. न ही वहां कोई पूछने वाला है. उन्होंने सीएम योगी और मोदी सरकार से मदद की गुहार लगाई है. उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि उनके परिवार की मदद की जाए.