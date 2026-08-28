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नेपाल त्रासदी: बलिया का परिवार हादसे का शिकार, तीन में से दो लोग अब भी लापता

परिजनों ने सीएम योगी और मोदी सरकार से मदद की गुहार लगाई है.

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नेपाल में बलिया के दो लोग लापता (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 8:40 PM IST

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बलिया: पड़ोसी देश नेपाल में आई भयानक त्रासदी में बलिया का भी एक परिवार भी फंस गया है. इस आपदा में अशोक चौरसिया, उषा चौरसिया और राहुल चौरसिया सहित तीन लोग फंसे थे, जिसमे अशोक चौरसिया का पता चल गया है, लेकिन बाकी दो का अभी तक कोई अता-पता नहीं है. पीड़ित परिवार नेपाल के त्रिशूली नुवाकोट जिले में रहता था और मूल रूप से रसड़ा थाना क्षेत्र के पुरानी मस्जिद, बलिया का निवासी है.

नेपाल में बलिया के दो लोग लापता (Video Credit; ETV Bharat)

बलिया के निवासी लापता लोगों में से एक की भतीजी साक्षी चौरसिया ने बताया कि उनके बड़े पिताजी इंडियन एंबेसी गए थे, लेकिन वहां कोई मदद नहीं मिल रही है. न ही वहां कोई पूछने वाला है. उन्होंने सीएम योगी और मोदी सरकार से मदद की गुहार लगाई है. उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि उनके परिवार की मदद की जाए.

दीक्षा चौरसिया ने बताया कि नेपाल हादसे के समय उनकी मां, पिता, दो भाई और बड़े चाचा, बड़ी चाची और चाचा का बेटा राहुल वहां मौजूद थे. वहां बाढ़ आने की चेतावनी मिली थी, इसलिए मेरे पिता ने तुरंत फोन करके बताया कि वहां कुछ खतरा लग रहा है और शायद हम आगे बात न कर पाएं.

उसके बाद फोन कट गया. हम लोगों ने कई बार कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया. बाद में इंटरनेशनल कॉल के जरिए बात हुई, तो पता चला कि तब तक सब कुछ हो चुका था. बाकी सभी सुरक्षित थे, लेकिन बड़ी चाची उषा देवी और भाई राहुल चौरसिया लापता हैं, उनका कोई पता नहीं चल सका है.

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