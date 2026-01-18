यूपी में कोहरे का कहर; अमरोहा-हापुड़-अमेठी और कानपुर में भिड़े कई वाहन, अमेठी में दो की मौत
मरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र के गांव शाहबाजपुर नेशनल हाईवे 9 पर घने कोहरे के कारण 12 से अधिक वाहन आपस में टकरा गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 18, 2026 at 2:23 PM IST
अमरोहा: उत्तर प्रदेश के कई जिलों से कोहरे के कारण कई वाहनों की आपस में टकरा गईं. जिसमें दो की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए है. यूपी पुलिस हादसों की जांच में जुट गई है.
अमरोहा में 12 से अधिक वाहनों की टक्कर: अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र के गांव शाहबाजपुर नेशनल हाईवे 9 पर घने कोहरे के कारण 12 से अधिक वाहन आपस में भिड़ गई. हादसे में करीब 10 से अधिक लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है.
गजरौला थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया है कि, शहबाजपुर डोर दिल्ली नेशनल हाईवे 9 पर रविवार की सुबह घने कोहरे का कहर देखने को मिला. जिसमें विजलीबिल्टी जीरो होने पर एक दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकरा गईं. हादसे में करीब 10 से अधिक लोग घायल हो गए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच कर सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया. हादसे के बाद हाईवे पर कई किलोमीटर लंबे जाम की स्थिति बन गई, जिसके बाद पुलिस ने क्रेन की सहायता से सभी क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाकर जाम खुलवाया.
अमेठी में सड़क हादसे में दो की मौत: वहीं अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के गुंवावा मोड़ के पास रविवार की सुबह कोहरे की वजह से रोडवेज बस और कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में कार चालक ऋतुराज यादव निवासी जिला कौशाम्बी और बस सवार गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के अन्नी बैजल गांव के रहने वाले दीपक सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 4 से 5 यात्री घायल हो गए. घायलों की पहचान सुमन, अर्चना, नीरज पाण्डेय और रेखा रूप में हुई है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया है.
प्रभारी निरीक्षक गौरीगंज श्याम नारायन पांडेय ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम भेज दिया गया है. साथ ही सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
हापुड़ में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी: हापुड़ के थाना हाफिजपुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर जेएमएस स्कूल के सामने तेज रफ्तार कार रविवार की सुबह कोहरे के कारण अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर पलट गई. वहीं, पीछे से एक अन्य कार की उसमें जोरदार टक्कर हो गई. हदासे में बच्चे घायल हो गए. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है.
हाफिजपुर प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि, बुलंदशहर के स्याना निवासी प्रशांत शर्मा कार से गाजियाबाद के संजय नगर निवासी 52 वर्षीय विनोद पांडे पुत्र दयाकिशन पाण्डेय और दीपा पांडेय के साथ दिल्ली से मुरादाबाद की तरफ जा रहे थे. जब उनकी स्विफ्ट कार थाना हाफिजपुर के जेएमएस स्कूल के सामने पहुंची तो अचानक कार डिवाइडर से टकरा गई. जिसमें तीन बच्चे लोग घायल हो गए.
यह भी पढ़ें: यूपी में सड़क हादसा, बहराइच में बाइक सवार 2 युवकों की मौत
यह भी पढ़ें: पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पिकअप को ट्रक ने मारी टक्कर, 2 की मौत, 7 घायल