यूपी में कोहरे का कहर; अमरोहा-हापुड़-अमेठी और कानपुर में भिड़े कई वाहन, अमेठी में दो की मौत

अमरोहा: उत्तर प्रदेश के कई जिलों से कोहरे के कारण कई वाहनों की आपस में टकरा गईं. जिसमें दो की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए है. यूपी पुलिस हादसों की जांच में जुट गई है.

अमरोहा में 12 से अधिक वाहनों की टक्कर: अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र के गांव शाहबाजपुर नेशनल हाईवे 9 पर घने कोहरे के कारण 12 से अधिक वाहन आपस में भिड़ गई. हादसे में करीब 10 से अधिक लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है.

गजरौला थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया है कि, शहबाजपुर डोर दिल्ली नेशनल हाईवे 9 पर रविवार की सुबह घने कोहरे का कहर देखने को मिला. जिसमें विजलीबिल्टी जीरो होने पर एक दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकरा गईं. हादसे में करीब 10 से अधिक लोग घायल हो गए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच कर सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया. हादसे के बाद हाईवे पर कई किलोमीटर लंबे जाम की स्थिति बन गई, जिसके बाद पुलिस ने क्रेन की सहायता से सभी क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाकर जाम खुलवाया.

कोहरे का कहर (Video credit: ETV Bharat)

अमेठी में सड़क हादसे में दो की मौत: वहीं अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के गुंवावा मोड़ के पास रविवार की सुबह कोहरे की वजह से रोडवेज बस और कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में कार चालक ऋतुराज यादव निवासी जिला कौशाम्बी और बस सवार गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के अन्नी बैजल गांव के रहने वाले दीपक सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 4 से 5 यात्री घायल हो गए. घायलों की पहचान सुमन, अर्चना, नीरज पाण्डेय और रेखा रूप में हुई है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया है.