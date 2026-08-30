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तेज रफ्तार ट्रक ने दो लोगों को कुचला, बुंडू टोल प्लाजा पर ढाई घंटे हंगामा

आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने किया टोल प्लाजा जाम ( ईटीवी भारत )

रांची: बुंडू ओवरब्रिज के पास शनिवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की जान चली गई. जमशेदपुर की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े दो लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर बुंडू टोल प्लाजा पर करीब ढाई घंटे तक सड़क जाम कर दी. बुंडू के डीएसपी ओमप्रकाश ने कहा कि गुस्साए लोगों को समझाने और बातचीत के बाद रात करीब साढ़े 11 बजे जाम हटाया गया. प्रशासन ने परिवार को सभी सरकारी सहायता उपलब्ध करने का भरोसा दिलाया है.

गाड़ी के पास खड़े होकर कर रहे थे बातचीत

बताया जा रहा है कि बुंडू के बाजार टांड़ निवासी अमित साहू अपने ड्राइवर दिलीप मुंडा के साथ ओवरब्रिज के पास सड़क किनारे खड़ी गाड़ी के पास बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान जमशेदपुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने दोनों को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि चुतरू गांव के रहने वाले दिलीप मुंडा की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं अमित साहू गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानकारी देते बुंडू डीएसपी (ईटीवी भारत)

हादसे के बाद ट्रक लेकर भागने लगा चालक

दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके पर रुकने के बजाय वाहन लेकर आगे निकल गया. स्थानीय लोगों ने ट्रक का पीछा किया और बुंडू टोल प्लाजा के पास उसे पकड़ लिया. स्थानीय लोगों ने चालक के नशे में होने का आरोप भी लगाया है. हालांकि, पुलिस की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

सूचना मिलने पर बुंडू थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दिलीप मुंडा के शव को कब्जे में लेकर थाना भेज दिया. दूसरी तरफ गंभीर रूप से घायल अमित साहू को बुंडू अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया. वहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए रांची रेफर कर दिया. लेकिन रांची ले जाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया. इस तरह इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई.

मौत की खबर मिलते ही टोल प्लाजा पर जुटे ग्रामीण