खून से लाल हुई सड़कें, रफ्तार ने ली दो लोगों की जान!

लातेहारः जिला में इन दिनों सड़क दुर्घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है. प्रत्येक दिन दुर्घटना में किसी न किसी की जान जा रही है. गुरुवार को भी लातेहार जिला में दो अलग-अलग दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई. जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतकों की पहचान गारू थाना क्षेत्र के चौरहा गांव निवासी संतोष सिंह और मनिका थाना क्षेत्र के माइल गांव निवासी बीरेंद्र सिंह के रूप में हुई है.

पहली दुर्घटना मनिका थाना क्षेत्र के मुख्य पथ पर हुई है. यहां मोटरसाइकिल सवार वीरेंद्र सिंह को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी शशि कुमार के निर्देश पर पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और युवक को अस्पताल पहुंचाया. लेकिन जांच के बाद चिकित्सकों ने वीरेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया.

वहीं दूसरी घटना गारू थाना क्षेत्र के कोटाम गांव के पास मुख्य सड़क पर घटी. यहां मोटरसाइकिल पर सवार संतोष सिंह और अमरजीत सिंह एक कार से टकरा गए. घटना इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल और कार के परखच्चे उड़ गए. घटना में मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें थाना प्रभारी पारसमणी के निर्देश पर पिकेट प्रभारी किशोर मुंडा ने स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया. जहां जांच के दौरान चिकित्सा पदाधिकारी डॉ लोकेश कुमार ने संतोष सिंह को मृत घोषित कर दिया. जबकि अमरजीत सिंह को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया. बताया जाता है कि जिस कार से मोटरसाइकिल की टक्कर हुई, उसमें पर्यटक बैठे हुए थे. हालांकि घटना में पर्यटकों को ज्यादा चोट नहीं आई.

हादसे में क्षतिग्रस्त बाइक (ETV Bharat)

लगातार हो रही दुर्घटना, प्रत्येक दूसरे दिन चली जाती है एक की जान!

लातेहार जिला में लगातार सड़क दुर्घटना के मामले सामने आ रहे हैं. स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि जिले में प्रत्येक दूसरे दिन सड़क दुर्घटना में किसी न किसी व्यक्ति की जान चली जा रही है. पिछले 6 महीने से स्थिति ऐसी ही बनी हुई है. जिले में अगस्त माह में भी 15 से अधिक लोगों की मौत अलग अलग दुर्घटना में हुई थी. सितंबर माह में भी यह आंकड़ा 15 से पार था. अक्टूबर माह में भी लगातर सड़क दुर्घटना के मामले सामने आ रहे हैं.

लापरवाही बन रहा दुर्घटना का कारण