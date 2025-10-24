ETV Bharat / state

खून से लाल हुई सड़कें, रफ्तार ने ली दो लोगों की जान!

लातेहार में सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गयी है.

Two people died in two separate road accidents in Latehar district
सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त कार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 24, 2025 at 7:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहारः जिला में इन दिनों सड़क दुर्घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है. प्रत्येक दिन दुर्घटना में किसी न किसी की जान जा रही है. गुरुवार को भी लातेहार जिला में दो अलग-अलग दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई. जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतकों की पहचान गारू थाना क्षेत्र के चौरहा गांव निवासी संतोष सिंह और मनिका थाना क्षेत्र के माइल गांव निवासी बीरेंद्र सिंह के रूप में हुई है.

पहली दुर्घटना मनिका थाना क्षेत्र के मुख्य पथ पर हुई है. यहां मोटरसाइकिल सवार वीरेंद्र सिंह को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी शशि कुमार के निर्देश पर पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और युवक को अस्पताल पहुंचाया. लेकिन जांच के बाद चिकित्सकों ने वीरेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया.

वहीं दूसरी घटना गारू थाना क्षेत्र के कोटाम गांव के पास मुख्य सड़क पर घटी. यहां मोटरसाइकिल पर सवार संतोष सिंह और अमरजीत सिंह एक कार से टकरा गए. घटना इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल और कार के परखच्चे उड़ गए. घटना में मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें थाना प्रभारी पारसमणी के निर्देश पर पिकेट प्रभारी किशोर मुंडा ने स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया. जहां जांच के दौरान चिकित्सा पदाधिकारी डॉ लोकेश कुमार ने संतोष सिंह को मृत घोषित कर दिया. जबकि अमरजीत सिंह को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया. बताया जाता है कि जिस कार से मोटरसाइकिल की टक्कर हुई, उसमें पर्यटक बैठे हुए थे. हालांकि घटना में पर्यटकों को ज्यादा चोट नहीं आई.

Two people died in two separate road accidents in Latehar district
हादसे में क्षतिग्रस्त बाइक (ETV Bharat)

लगातार हो रही दुर्घटना, प्रत्येक दूसरे दिन चली जाती है एक की जान!

लातेहार जिला में लगातार सड़क दुर्घटना के मामले सामने आ रहे हैं. स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि जिले में प्रत्येक दूसरे दिन सड़क दुर्घटना में किसी न किसी व्यक्ति की जान चली जा रही है. पिछले 6 महीने से स्थिति ऐसी ही बनी हुई है. जिले में अगस्त माह में भी 15 से अधिक लोगों की मौत अलग अलग दुर्घटना में हुई थी. सितंबर माह में भी यह आंकड़ा 15 से पार था. अक्टूबर माह में भी लगातर सड़क दुर्घटना के मामले सामने आ रहे हैं.

लापरवाही बन रहा दुर्घटना का कारण

बता दें कि सड़क दुर्घटना में जिनकी मौत हो रही है उनमें अधिकांश वैसे मोटरसाइकिल चालक है जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था. जबकि सड़क सुरक्षा को लेकर लातेहार जिला प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है. इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं.

जिला में सीसीटीवी से निगरानी आरंभ, ऑनलाइन काटा जाने लगा चालान

हालांकि सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में अंकुश लगाने के लिए लातेहार डीसी उत्कर्ष गुप्ता के निर्देश पर परिवहन विभाग के द्वारा सीसीटीवी कैमरे से मोटरसाइकिल तथा चार पहिया वाहनों की निगरानी आरंभ की गई है. जो भी लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं उन्हें सीसीटीवी के माध्यम से चिह्नित करते हुए ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है.

गुरुवार को भी लगभग 114 मोटरसाइकिल चालकों को ऑनलाइन जुर्माना लगाया गया है. उक्त मोटरसाइकिल चालक बिना हेलमेट लगाए मोटरसाइकिल चला रहे थे. जिला परिवहन पदाधिकारी उमेश कुमार मंडल ने लोगों से अपील किया है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें. इससे चालक सुरक्षित रहेंगे.

इसे भी पढ़ें- लातेहार की सड़कें इंसानी खून से हो रहीं लाल, रोज ले रही जान!

इसे भी पढे़ं- रांची-पटना रोड पर ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत, अनियंत्रित होकर नाले में पलटा वाहन

इसे भी पढ़ें- तेज रफ्तार का कहरः दो बाइक की सीधी टक्कर में तीनों युवकों की मौत

TAGGED:

सड़क हादसे में मौत
TWO DIED IN SEPARATE ROAD ACCIDENTS
LATEHAR DISTRICT
ACCIDENT DUE TO COLLISION OF BIKE
ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.