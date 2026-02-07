ETV Bharat / state

पथरी में डंपर ने छीनी महिला की जिंदगी, लक्सर में ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर युवक की मौत

लक्सर: दो अलग-अलग सड़क हादसों ने दो परिवारों की खुशियां छीन ली. एक हादसे में डंपर की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं दूसरे हादसे में ट्रक की टक्कर से एक मिल कर्मचारी की जान चली गई.

पहला हादसा थाना पथरी क्षेत्र के पदार्था गांव में देर शाम हुआ. फेरूपुर गांव निवासी महिला जो पतंजलि कंपनी में कार्यरत थी, ड्यूटी समाप्त होने के बाद अपने पति विनोद के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रही थी. बताया गया कि पदार्था गांव से बाहर निकलते समय खनन सामग्री से भरे एक डंपर को ओवरटेक करने के प्रयास में सामने से अचानक आ रहे ट्रैक्टर से मोटरसाइकिल का हैंडल टकरा गया. संतुलन बिगड़ने से मोटरसाइकिल गिर गई और पीछे बैठी महिला डंपर के अगले पहिए के नीचे आ गई, जिससे महिला के शरीर का का आधा भाग कट गया.

इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति विनोद का हाथ टूट गया. सूचना पर पहुंची फेरूपुर चौकी पुलिस ने दोनों को 108 एंबुलेंस से राजकीय अस्पताल भिजवाया. थाना अध्यक्ष मनोज नौटियाल ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली और डंपर को कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. फिलहाल परिजनों की ओर से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, मामले की जांच जारी है.