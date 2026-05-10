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हजारीबाग में अलग-अलग दुर्घटना में दो लोगों की मौत, तीन घायल

हजारीबाग: जिले में एक ही थाना क्षेत्र अंतर्गत दो भीषण सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई और तीन से अधिक लोग घायल हैं. सभी घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पहली घटना सब्जी से लदे एक अनियंत्रित पिकअप वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई.

चालक की मौके पर मौत

जानकारी के मुताबिक, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चालक की मौत हो गई. मृतक चालक की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी के रूप में हुई है. हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई.

धनबाद या कोलकाता की ओर जा रहा था वाहन

सूचना मिलते ही गोरहर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बताया जाता है कि चालक सब्जी स्थानीय किसानों से लेकर धनबाद या फिर कोलकाता की मंडी में पहुंचाने जा रहा था. इसी दौरान सड़क दुर्घटना हो गई और हादसे में मौत हो गई.