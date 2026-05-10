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हजारीबाग में अलग-अलग दुर्घटना में दो लोगों की मौत, तीन घायल

हजारीबाग के गोरहर थाना क्षेत्र अंतर्गत दो सड़क दुर्घटना में दो लोगों की जान चली गई जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हैं.

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सांकेतिक तस्वीर. (IANS) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 10, 2026 at 5:17 PM IST

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हजारीबाग: जिले में एक ही थाना क्षेत्र अंतर्गत दो भीषण सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई और तीन से अधिक लोग घायल हैं. सभी घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पहली घटना सब्जी से लदे एक अनियंत्रित पिकअप वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई.

चालक की मौके पर मौत

जानकारी के मुताबिक, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चालक की मौत हो गई. मृतक चालक की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी के रूप में हुई है. हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई.

धनबाद या कोलकाता की ओर जा रहा था वाहन

सूचना मिलते ही गोरहर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बताया जाता है कि चालक सब्जी स्थानीय किसानों से लेकर धनबाद या फिर कोलकाता की मंडी में पहुंचाने जा रहा था. इसी दौरान सड़क दुर्घटना हो गई और हादसे में मौत हो गई.

चार वाहनों की आपस में भिड़ंत में एक की मौत

दूसरी घटना गोरहर गांव के पास सुबह करीब 10 बजे हुई, यहां चार वाहनों की एक-दूसरे से सीधी भिड़ंत हो गई. इस दुर्घटना में एक शख्स की जान चली गई जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है.

दोनों दुर्घटनाओं के कारणों की जांच की जा रही है. दो अलग-अलग घटना में दो लोगों की मौत हुई है और तीन घायल हैं. घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है: रवि रंजन, थाना प्रभारी, गोरहर

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ROAD ACCIDENT IN HAZARIBAG
TWO PEOPLE DIED IN ROAD ACCIDENT
हजारीबाग में दो सड़क हादसे
सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत
TWO SEPARATE ROAD ACCIDENT

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