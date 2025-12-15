ETV Bharat / state

हरिद्वार में बाइकों की आमने-सामने से जोरदार भिड़ंत, एक युवक की मौत, हाईवे पर ट्रक ने महिला को कुचला

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में सोमवार को दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई. इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा भेल सेक्टर चार में पीएनबी बैंक के पास हुआ.

इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए रानीपुर कोतवाली में तैनात एसएसआई नितिन चौहान ने बताया कि सोमवार सुबह एक्सीडेंट की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रानीपुर चेतक टीम ने देखा कि दो बाइकों की टक्कर में दो युवक गंभीर रूप से घायल पड़े हैं. घायल राजेश पुत्र साधुराम निवासी टिहरी विस्थापित कॉलोनी गली नंबर-4 रानीपुर को मेला अस्पताल भिजवाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया.

वहीं दूसरे घायल अंकित कुमार उम्र 25 पुत्र रणवीर सिंह निवासी लेबर कॉलोनी भेल सेक्टर-5 को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. अंकित कुमार सिडकुल कर्मचारी था. बताया जा रहा है कि दोनों बाइकों की आमने-सामने से जोरदार टक्कर हुई थी. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

ट्रक की टक्कर से महिला की मौत: वहीं रविवार देर शाम को सर्वानंद घाट के पास तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से भी एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी. हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में पड़ी महिला को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.