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उधम सिंह नगर में दर्दनाक हादसे, स्केटिंग कोच समेत दो लोगों की मौत, पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर और रामपुर जिले में हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. एक हादसे में अज्ञात वाहन की टक्कर से 18 वर्षों से एक निजी कंपनी में कार्यरत कर्मचारी की जान चली गई, जबकि दूसरे हादसे में काशीपुर जा रहे एक स्केटिंग कोच की बाइक खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई. दोनों मामलों में पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और हादसों की जांच शुरू कर दी है.

रुद्रपुर और बिलासपुर में को हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. एक ओर अज्ञात वाहन की टक्कर से 46 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरी ओर खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से बाइक टकराने के कारण एक स्केटिंग कोच ने दम तोड़ दिया. दोनों घटनाओं के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

पहला हादसा रामपुर जिले के बिलासपुर क्षेत्र के पास हुआ. जानकारी के अनुसार पिपली, बिलासपुर निवासी छत्रपाल सिंह (46) पुत्र छोटेलाल सिंह पिछले 18 वर्षों से द ग्रीन पैनल कंपनी में कार्यरत थे. 10 जुलाई की शाम करीब सात बजे वह अपनी स्विफ्ट कार कंपनी में छोड़कर बाइक से घर लौट रहे थे. इसी दौरान बिलासपुर के समीप किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

हादसे के बाद आसपास मौजूद राहगीरों ने गंभीर रूप से घायल छत्रपाल सिंह को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के समय तेज बारिश हो रही थी, जिसके कारण टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान नहीं हो सकी और उसका नंबर भी कोई नोट नहीं कर पाया.